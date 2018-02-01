中国金融：中信租赁称将提高专业运营能力，告别传统信贷融资模式

路透北京2月1日 - 中国中信金融租赁有限公司总裁俞子彦周四表示，银行系租赁公司普遍采用类信贷化的资金投放经营模式，该公司正通过对租赁资产展开深入研究，以期提高租赁资产的专业化运营能力，实现由传统信贷融资向经营性租赁转变。

“经营租赁就是自己持有一个资产，而不是单做一个融资，单做一个类信贷，这个过程更加考验我们对租赁物的专业判断和运营能力。”他在银监会新闻发布会上称。

他表示，如果租赁公司在开业三至五年以内，对租赁物有足够的运营能力，就会更有胆量去持有租赁物。

中信租赁提供的新闻稿显示，该公司拥有光伏和风力电站逾百家，是目前国内光伏电站持有量最大的租赁公司。

同时，该公司于2016年推出“租赁+”同业合作体系，其主要业务是资产的转入与转出，买入符合业务方向的资产，转出与主营业务领域不契合的优质资产。

新闻稿显示，中信租赁依托“租赁+”开展资产流转业务，累计完成105亿元人民币的租赁资产转入和近50亿元存量资产转出业务。

“有很多的租赁资产已经被其他的租赁公司持有，我们从其他租赁公司转入适合公司发展方向的租赁物，同时把认为与自己发展方式不符的资产转出。在这种情况下，每家租赁公司都会对客户结构、资产结构有一个更好的安排。”俞子彦称。

中信租赁于2015年4月成立，为全国性股份制银行--中信银行子公司；截至2017年底，该公司资产规模为517.65亿元，租赁资产余额466.55亿元，资产不良率为0。（完） (发稿 马蓉；审校 张喜良)