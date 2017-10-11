中国金融：中期协新通知令个人参与场外期权通道被全面封堵--报载

路透上海10月11日 - 据中国证券报周三报导，中国期货业协会9月末发布通知明确，风险管理公司不得与自然人客户开展衍生品交易服务。业内人士认为，个人参与场外期权的通道被全面封堵，监管部门防控投机风险意图明显。 中期协通知要求，自通知发布之日起，风险管理公司应立即开展自查工作并于10月15日之前向中期协提交自查报告。

“依照证券业协会的有关规定，是不允许自然人进行场外衍生品交易的。如果市场中有期货风险子公司为自然人提供场外衍生品服务，势必会形成监管套利。”报导引述方正证券相关负责人称。

银河期货深圳分公司总经理助理檀君君表示，此前券商被禁止与自然人开展场外期权业务，但期货风险管理子公司可以开展，监管此次叫停主旨意在防止存在监管套利。 场外期权今年以来发展迅速，根据中国证券业协会官网发布的报告，截至7月底，证券公司开展权益类场外金融衍生品初始交易2,630笔，涉及初始名义本金782.65亿元人民币，较1月的300亿左右增逾一倍。 所谓场外期权，是指在非集中性的交易场所进行的非标准化的金融期权合约的交易。和目前国内有限的50ETF等场内期权相比，场外期权由于非标准化，在杆杠率及行权日期上都更加灵活。 据一家开展相关业务券商的投顾人员介绍，目前场外期权保证金需求只有名义本金的一到两成之间，举例来说，投资人投入10万元购买看涨期权，实际上却相当于持有100万甚至200万市值的该股票。另外，场外期权行权方式更多样，除了设有多个行权日的百慕大等行权方式外，有些机构还开发了只要交易日在行权期内就可以择机行权的方式。

事实上，虽然此前券商被明令禁止和个人开展场外期权业务，但是各种“曲线救国”的途径仍然不在少数。报导援引华南一家股票配资公司明确表示，若名义本金达到500万元以上，就可以和公司签订委托代持协议，以公司为通道和券商开展场外期权交易。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)