中国金融：互金协会规范网贷资金存管业务，采用标的限额监控方式--行业人士

路透北京12月8日 - 网贷资金存管业务规范性文件出炉，显示网贷监管再进一层。两位行业人士称，中国互联网金融协会已下发《互联网金融个体网络借贷资金存管业务规范》和《互联网金融个体网络借贷资金存管系统规范》，系统规范并提出标的限额监控方式，借款人为自然人，单个标的借款金额不超过20万元人民币。

获得文件的行业人士援引系统规范文件显示，采用标的限额管理，根据规范要求，存管人应至少采取单笔监控方式对标的限额实施监控，宜增加累计监控、定期监控等方式。

在系统规范文件的附录显示，针对单笔监控，存款人可对同一接管人在同一网络借贷信息中介机构平台的标的金额进行实时监控，借款人为法人或其他组织的，单个标的借款金额不超过100万元。

针对累计和定期监控，规范指出，存管人可对同一借款人在同一网络借贷信息中介机构平台的借款余额进行实时、定期事后监控，监控标的金额的门槛与单笔监控一样。

两个规范性文件旨在明确参与网络借贷资金存管业务活动主体的责任义务及合法权益，建立客观、公平、透明的网络借贷信息中介业务活动环境。

业务规范明确了参与网络借贷资金存管业务活动主体的权利义务，规定了存管人、业务管理、和业务运营等要求。适用于网络借贷资金存管业务，即商业银行作为存管人接受委托人的委托，按照法律法规规定和合同约定，履行网络借贷资金存管专用账户的开立与销户、资金保管、资金清算、账务核对、提供信息报告等职责的业务。

《系统规范》明确了网络借贷资金存管的基本原则，规定了网络借贷资金存管系统的账户管理、资金管理、信息管理等功能要求以及安全性、业务连续性等非功能性要求。适用于网络借贷资金存管系统的建设、运营和测评。

互联网金融协会人士确认已下发这两个规范性文件，但相关的新闻稿会稍后再发出。

今年2月，银监会下发《关于网络借贷资金存管业务指引的通知》，提出委托人开展网络借贷资金存管业务，应指定唯一一家存管人作为资金存管机构，并强调银行作为存管人开展网络借贷资金存管业务，不对网络借贷交易行为提供保证或担保，不承担借贷违约责任。

9月，中国互联网金融协会下发《互联网金融个体网络借贷资金存管系统规范》(征求意见稿)。提出了个体网络借贷资金存管的基本原则，规定了资金存管系统的账户、资金、交易等功能性要求以及安全性、可靠性、性能等要求。

不过，2017年2月银监会发布网络借贷资金存管业务指引发布后，机构在执行中遇到一些问题，且市场上资金存管业务模式种类繁多，各相关方迫切呼吁出台网络借贷资金存管业务规范。

处于风口浪尖的现金贷业务终于迎来监管的政策规范整顿。据两位熟悉情况的消息人士周五透露，中国央行和银监会已经联合下发关于规范整顿“现金贷”业务的通知。通知明确，监管部门将暂停新批设网络小额贷款公司，暂停新增批小贷公司跨省市开展业务，已经批准筹建的，暂停批准开业。（完） (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)