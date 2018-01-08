中国金融：人民币乙二醇掉期中央对手清算业务周一正式推出--上海清算所

路透北京1月8日 - 上海清算所（中国银行间市场清算所股份有限公司）周一称，于今日推出人民币乙二醇掉期中央对手清算业务。

人民币乙二醇掉期，是以睿也德资讯（上海）有限公司发布的乙二醇华东大单价格指数为标的、现金交割、以人民币进行计价、清算和结算的场外大宗商品衍生品。该产品是相关实体企业用以对冲境内乙二醇价格波动风险的基本套保工具。

首日，人民币乙二醇掉期中央对手清算业务运行平稳。上海清算所大宗商品衍生品集中清算平台共承接9笔人民币乙二醇掉期交易数据，合计清算100个月度协议（合10,000吨）（双边），清算金额79,480,000万元人民币，协议期限覆盖2月、3月、5月。

日终，人民币乙二醇掉期持仓50个月度协议。首批3家清算会员包括上海浦东发展银行股份有限公司、中国银行股份有限公司和中信证券股份有限公司。

首日，共10家实体企业和金融机构参与交易，分别为南通化工轻工股份有限公司、北大方正物产集团（上海）有限公司、中信证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、远大能源化工有限公司、浙江睿鸿贸易有限公司、浙江物产化工集团有限公司、摩科瑞能源贸易有限公司、宁波天安进出口有限公司、宁波天裕达化工有限公司。

浦东银行和中国银行两家清算会员分别为首批交易的客户提供代理清算服务；上海易通电子商务有限公司为首日交易的客户提供交易撮合服务。

清算所称，人民币乙二醇掉期中央对手清算业务的推出是满足相关化工实体企业套期保值需求的有益创新，有利于填补上海金融要素市场的空白，推动上海成为全球性人民币创新、交易定价和清算中心。同时，该业务将充分满足实体经济多样化需求，深化市场价格发现功能，有利于扩大相关化工产品价格指数的影响力，促进化工现货及衍生品市场共同发展。

2018年，上海清算所将继续探索建立化工衍生品序列，继续推动和完善以中央对手清算机制为核心的场外大宗商品衍生品清算平台建设。（完） (发稿 李文科; 审校 林高丽)