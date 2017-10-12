中国金融：今年不良资产包价格上涨约10%，金融领域存多风险点--长城资产

路透北京10月12日 - 中国四大资产管理公司之一--长城资产高管周四称，今年不良资产包价格高主因商业银行转让的主要是抵质押物足值的可疑类贷款；当前不良资产包的交易价格较年初上涨约10%。

他们在银监会新闻发布会上并表示，伴随供给侧改革的深入，当前金融领域仍存在多个风险点，如钢铁煤炭企业在去产能过程中会继续形成不良资产、互联网金融和类金融机构与金融机构发生交叉传染等。

“今年商业银行转移的全是可疑类贷款，包都很小，抵质押物都很足值，相对价格就稍微高一点，”长城资产资产经营部总经理雷洪章称，“交易价格比年初增长了10%左右。”

谈及当前金融领域的风险点，该公司副总裁孟晓东指出，一是随着供给侧改革的深入，传统行业企业会出现违约风险，如钢铁、煤炭等上游产业和一些过剩的加工业。

“虽然近期钢铁、煤炭价格回升，但有一些企业只是限产能，没有去产能。在去产能的过程中，一定还会形成一些不良资产。”他称。

二是互联网金融和类金融的融资机构风险隐患突出，且此类风险极易与金融机构出现交叉感染；同时，随着监管政策的从紧以及不良资产的增加，个别小的金融机构的风险也在加大。

对于引战上市的时间安排，孟晓东称，当前引战已进入到第二轮短名单的筛选阶段，之后还需经过监管部门批准才能最终确定；而上市更是一个漫长的过程，要由新股东进入之后共同设计上市方案。

长城资产新闻稿显示，截至9月末，集团表内外资产8,339.6亿元人民币，较年初增长20.28%，其中表内资产5,906.91亿元，较年初增长21.32%；集团共实现净利润66.98亿元，集团年化ROA和ROE分别为2.04%和16.12%。

在新增资产结构中，前9个月收购各类不良资产1,293.36亿元，同比增长154.32%；其中，收购金融不良资产730.03亿元，同比提高120.17%，处置金融不良资产225.89亿元；收购非金融不良资产563.33亿元，同比增长160.89%。

中国长城资产管理股份有限公司于去年12月正式挂牌成立，注册资本431.5亿元。（完） (发稿 马蓉；审校 杨淑祯)