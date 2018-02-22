中国金融：信托业发展呈虚胖，将加快信托公司条例立法进程--银监会官员

路透北京2月22日 - 中国银监会信托监督管理部主任邓智毅撰文称，近年来信托业因制度的灵活性成为监管套利的重要手段，行业发展呈“虚胖”特征；下一步将加大顶层设计力度，积极推动修订《信托法》，加快《信托公司条例》立法进程，为信托业规范发展提供法律法规保障。

央行主管的《中国金融》杂志公众号周四刊登该文并称，信托公司要顺应中国家庭财富迅速积累和资产管理市场蓬勃发展的大趋势，改造现有以融资为主要目的的业务架构，构建适应财富传承的业务和管理模式。

“近年来，在金融机构套利需求兴起的背景下，信托业更因其制度的灵活性而成为监管套利的重要手段。特别是银行等金融机构利用信托公司做通道进行监管套利的业务大幅增长，使整个信托业的发展呈‘虚胖’特征。”文章称。

文章明确，要促进信托业长期健康发展，一是要继续强化行业顶层设计，并完善监管制度，加强信托公司流动性风险管理、净资本管理、并表管理。加强行业基础设施建设，继续完善信托登记机制，充分发挥其信息披露功能，强化对信托公司行为的市场纪律约束。

二是要鼓励信托公司加强公司治理建设，建立回归受托本源的内部机制。在信托设立、信托财产管理运用以及信托终止清算等各个环节充分履行受托人应尽的职责。同时鼓励信托公司根据实体经济部门和高净值客户的实际需求，提供量身定制的、专业化的主动受托管理服务。

三是发挥信托本源制度优势，深耕财富管理和家族信托业务，开发家族信托的业务系统，逐步建立与财富传承相适应的风险控制及管理系统，为有效实现财富传承信托目标提供坚实的技术和管理支撑。

“从过去低端的‘管钱’向高端的‘管事’转变，为客户量身打造从资产管理到家事管理、从物质传承到精神传承的一揽子服务，满足高端客户的全方位需求，成为高端客户的总管家和财富的守护者。”文章称。

同时，鼓励信托公司围绕信托本源价值创新，在当前财富传承、企业年金、薪酬管理、员工持股、慈善事业等方面市场需求不断增加的情况下，充分发挥信托关系独有的制度优势，打造专属领域。

在支持实体经济方面，要顺应“一带一路”建设、京津冀协同发展和长江经济带发展等国家重大发展战略需要，在债转股、投贷联动、房地产信托投资基金（REITs）等方面，积极探索实业投行的新路。（完） (发稿 马蓉；审校 林高丽)