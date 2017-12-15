中国金融：信托业将由私募投行驱动转为服务驱动，应秉持“服务+”发展思路--报告

路透北京12月15日 - 中国外贸信托有限公司和波士顿咨询（BCG）周五发布报告称，中国加强金融监管令信托业建立在刚性兑付及牌照红利基础上的横向竞争力逐步减弱，行业未来致胜能力核心在于“服务”，行业动能也将逐步由私募投行驱动转为服务驱动。

该份名为《中国信托行业报告》并指出，信托业应秉持“服务+业务”的发展思路，可考虑三大差异化业务模式：“服务+融资”、“服务+财富”、“服务+资管”。

报告指出，信托业过去的超常规发展建立在四个基础上：宏观经济高速增长带来的大量融资需求、居民财富快速积累产生的大量投资需求、分业监管和欠发达资本市场体系下的牌照红利以及刚性兑付带来的产品吸引力。

“前两者仍将长期持续存在，但后两者为信托业过去带来的横向竞争力正逐步减弱。”报告称，“通过打造更强的信托服务能力，信托业可能在财富管理、资产管理两大跨界竞争极为激烈的领域获取一席之地。”

报告称，服务信托的内涵包括三方面：第一，基于信托的天然制度禀赋，实现风险隔离和事物管理功能；第二，基于信托结构的灵活性，以及多投向（横跨货币市场、资本市场和实业投资）的优势，设计可行性更高、风险更低、更便利高效的投融资交易结构；第三，通过受托、账户管理、IT支持等平台类服务，提供运营增值，增加客户粘性。

而依托“服务”的助力，信托业在私募融资、财富管理和资产管理的业务能力将有望实现加速升级，根据业务的不同侧重，未来信托业将可考虑三类差异化模式：“服务+融资”、“服务+财富”、“服务+资管”。

其中，“服务+融资”是指以客户融资需求为核心，凭借财务顾问、交易结构设计等服务切入，基于客户资产负债表结构优化和业务发展需求，综合运用债权、股权、夹层等方式提供定制化解决方案。

“服务+财富”是指以高净值客户财富管理需求为核心，充分发挥信托制度优势，将服务与财富管理有机融合，提供包含财富保障与传承、资产配置等综合服务，成为高净值客户的财富管家。

“服务+资管”则是以企业或金融机构投资需求为核心，以受托服务、分销服务、融资支持等业务切入，自建和整合外部投资管理能力，成为机构客户的投资管家和整合资产管理业务的平台。

报告认为，信托业若能有效推动业务回归本源，服务实体经济，将获得稳健的规模增长。据其估算，未来中国信托行业的受托资产总规模有望从2016年的20万亿元人民币增长至2021年的38万亿，信托业务收入（不含自营）有望实现14%的年均增长率，到2021年达到约1,459亿元，总收入到2021年有望达到1,945亿元。

报告并建议，由于中国信托业处于银监会监管下，但部分业务在功能上亦处于证监会等其他监管体系下，应建立监管机构间的有效协同机制，统一机构监管标准。

“由于监管主体之间缺乏监管协同，信托业在创新业务开展过程中易遭遇由于监管主体错位而产生的管理错位问题。”报告称，“各监管机构实行统一的业务监管标准，将有助于信托公司获得平等的竞争地位，促进行业健康发展。”

路透此前报导称，随着大量不受监管的资金流入中国经济，政府已将矛头指向信托公司，当局目前正在向信托公司施压，要求他们加强合规管理和背景调查，并加大自身透明度。信托公司处于中国庞大影子银行业的中心。

数据显示，今年二季度中国信托业利润209.48亿元人民币，同比增5.04%；二季度末，全国68家信托公司受托资产达到23.14万亿元，环比增长5.33%。（完） (发稿 马蓉；审校 曾祥进)