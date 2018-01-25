中国金融：加强海洋经济金融服务，引导涉海企业通过资本市场融资--央行

路透北京1月25日 - 为加强海洋经济发展金融服务，推动海洋经济向质量效益型转变，中国央行、海洋局等八部委周四联合发文称，明确加强涉海企业环境和社会风险审查，坚持“环保一票否决制”。在股权、债券方面，引导处于不同发展阶段的涉海企业，积极通过多层次资本市场获得融资支持。

央行网站刊登的指导意见并显示，在银行信贷方面，鼓励有条件的银行业金融机构设立海洋经济金融服务事业部、金融服务中心或特色专营机构，提升专业化服务水平。

“鼓励银行业金融机构围绕全国海洋经济发展规划，优化信贷投向和结构，支持海洋经济一、二、三产业重点领域加快发展。”意见称。

同时，结合海洋经济特点，加大涉海抵质押贷款业务创新推广，对于海洋基础设建设和重大项目、产业链企业、渔民等不同主体，给予针对性支持。

在保险方面，强调规范发展各类互助保险，探索巨灾保险和再保险机制，加快发展航运险、滨海旅游险、环境责任险等，扩大出口信用保险覆盖范围；鼓励保险资金通过专业资产管理机构、海洋产业投资基金等方式，加大投资力度。

在多元化融资方面，支持符合条件的金融机构和企业发起设立金融租赁公司；推动航运金融发展，加快政府和社会资本合作（PPP）、投贷联动等模式在海洋领域的规范推广；积极发挥各类基金对于海洋经济发展的支持作用。

意见并提到，要健全投融资服务体系，搭建海洋产业投融资公共服务平台，建立优质项目数据库，建立健全以互联网为基础、全国集中统一的海洋产权抵质押登记制度，建立统一的涉海产权评估标准。

加大海洋经济示范区建设支持力度，探索以金融支持蓝色经济发展为主题的金融改革创新。鼓励海洋经济重点地区的银行业金融机构加强金融支持海洋经济发展的统计监测和效果评估。（完）

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