中国金融：加强监管须加强科学预判，现金贷管理规定正酝酿--新华时评

路透北京11月28日 - 新华社周二刊登时评文章称，中国现金贷高利率、暴力催收等违法违规行为积聚大量风险，短期内密集出台监管举措有利于保护消费者合法权益，净化金融环境；加强金融监管必须加强科学预判，关于现金贷业务的具体管理规定正在酝酿。

该文指出，近年来互联网金融异军突起，金融跨业、跨界发展，对金融监管提出了新的要求。治理互联网金融乱象，监管该统一标准，打提前量。

“紧急叫停网络小贷牌照、召开清理整顿会议、发布风险提示函，...最近现金贷的野蛮生长触发强力监管。”文章称，现金贷种种问题早已浮出水面，监管部门半年多前就已提出整顿清理，随着近期风险进一步暴露，相关部门通过凌厉的监管行动予以整顿规范。 面对层出不穷、泥沙俱下的金融创新，监管部门的确难以及时地进行识别认定，并完善相关监管规则。而中国金融业经营准入多头监管的问题，也致使监管标准不统一。

此外，从事现金贷业务的网络小贷公司由地方金融办发放牌照，但各地审批的标准不一，导致行业鱼龙混杂。而且虽然在地方注册，经营的却是全国性业务，地方监管部门很难对其进行全面监管。

因此，监管部门应尽快建立适应快速金融创新的制度性安排，将所有金融行为和业务纳入监管，不留政策漏洞，还应未雨绸缪，不能每次风险积聚到火烧眉毛，才来一次暴风骤雨式的监管，以免“按下葫芦起了瓢”。

文章认为，面对防风险的重任，相关部门还应进一步提高监管能力，加强监管协调，增强监管合力，不留任何监管真空，形成全国一盘棋的金融风险防控格局。

“唯有如此，监管部门才能逮得着‘黑天鹅’、挡得住‘灰犀牛’，切实维护金融安全、保护金融消费者权益。”文章称。（完） (发稿 沈燕; 审校 张喜良)