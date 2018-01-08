中国金融：加强薄弱环节监管须制定好“游戏规则”避免“真空地带”--人民日报

路透北京1月8日 - 人民日报“金海观潮”栏目周一刊登文章称，新一年严监管依然是金融领域的主题；加强对薄弱环节的监管，并不是一刀切的盲目严监管，必须制定好“游戏规则”，避免“真空地带”，既不留白、无死角，也不碰头、不叠加，避免重复监管和监管空白并存。

该篇署名王观的该文章并指出，要从体制机制入手，加强金融监管协调、补齐监管短板，实现对所有金融业务的全方位监管，方能有效去除这些薄弱环节中的风险隐患

“只有监管之盾更牢，才能抵挡风险之箭；只有监管之网更密，才能严防漏网之鱼。防止发生系统性金融风险是金融工作的永恒主题，金融监管不能有‘留白’死角。”文章称。

文章指出，2017年可谓金融监管年，“史上最大罚单”纪录不断刷新。从金融去杠杆的推进，到强化银行同业、资本市场、保险业务的监管，再到年底国务院金融稳定发展委员会召开第一次会议，研究部署相关工作，某种程度上说，中国金融业已经迎来了监管协调的新时代。

然而，也要看到，当前金融风险防控依然存在一些薄弱环节、空白地带。比如，有的机构以业务创新为名，或乱做表外业务、同业业务，或绕过监管玩资金空转、以钱炒钱，有的资管产品借通道多层嵌套，拉长资金链条，实现监管套利，转化为传统银行信贷的“影子”。

再如，在互联网金融发展中，有网络借贷平台打着P2P旗号行非法集资甚至诈骗之实，现金贷、校园贷等借助网络平台壮大规模，也曾一度成为消费金融领域的“风险高发区”。 “面对薄弱环节，既不能草木皆兵，也不能掉以轻心。”文章强调。

从大形势看，中国经济金融运行稳定，这些薄弱环节虽然存在一些风险隐患，但还只是呈“点状分布”，对此不必过于夸大渲染。但从另一方面看，金融风险防控是一个系统性工程，哪个领域、哪个环节出现问题，都有可能带来全局性影响。

“在防控金融风险进入关键时段后，需要把更多‘兵力’放在重要领域和薄弱环节，以免风险点蔓延成风险面，成为波及全局的‘蝴蝶翅膀’。”文章称。 文章称，补强薄弱环节，重在监管制度建设。仔细分析这些薄弱环节，或多或少都有“跨界”的烙印。

如今，金融产品变得日益复杂，且交易频率高、资金流动快，随着金融混业经营活动不断增加，跨机构、跨行业、跨市场已成为常见形态，金融科技的突飞猛进更是放大了这一特征。面对新形势，监管框架能不能及时跟上、协调机制能不能有效运转，就显得尤为重要。

近日来中国金融监管机构在弥补监管短板方面动作频频。上周，一行三会发文推出规范债券交易业务通知，要求相关机构严格遵守监管部门制定的流动性、杠杆率等风险监管指标，并合理控制债券交易杠杆比率。央行还窗口指导大额存单备案额度，降低机构通过发行存单进行资产负债错配风险。

银监会则先后出台商业银行股权管理办法、委托贷款管理办法、大额风险暴露管理办法，加强相关业务监管；保监会出台关于保险资金设立股权投资计划有关事项的通知，以防范险资以通道、嵌套、名股实债等方式开展股权投资计划业务，避免变相违规增加地方政府债务规模。（完） (发稿 马蓉；审校 乔艳红)