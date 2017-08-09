中国金融：加强金融审判工作，有效防范化解金融风险--最高法院

路透北京8月9日 - 中国最高人民法院近日印发关于进一步加强金融审判工作的若干意见称，要以服务实体经济作为出发点和落脚点，引导和规范金融交易；并强调有效防范化解金融风险，切实维护金融安全。

最高人民法院网站周三刊登的新闻稿称，对以金融创新为名掩盖金融风险、规避金融监管、进行制度套利的金融违规行为，要以其实际构成的法律关系确定其效力和权利义务。

“对于以金融创新名义非法吸收公众存款或者集资诈骗，构成犯罪的，依法追究刑事责任”，意见稿称。

在降低实体经济成本，解决实体经济融资难的问题上，意见要求，严格依法规制高利贷，对超过民间借贷利率司法保护上限的利息不予保护，以降低实体经济融资成本。

意见对互联网金融问题给予了高度关注，将依法严厉打击涉互联网金融或者以互联网金融名义进行的违法犯罪行为，规范和保障互联网金融健康发展。

至于处理僵尸企业，要求通过充分发挥破产审判的功能依法处置，推动经济去杠杆。对于已不具备市场竞争力和营运价值的僵尸企业，及时进行破产清算，化解过剩产能，降低企业杠杆率。

对于虽然丧失清偿能力，但仍能适应市场需要、具有营运价值的企业，则要综合运用破产重整、和解制度手段进行拯救，优化社会资源配置，实现企业再生。

在防范地方政府债务风险方面，将依法认定政府违法提供担保的法律责任，规范政府行为。

“依法认定地方政府利用平台公司融资、政府和社会资本合作(PPP)、投资基金、购买服务等方式变相举债作出的行政行为或者签订的行政协议的性质、效力和责任，明确裁判规则，划出责任边界，有效防范地方政府债务风险的集聚。”意见指出。

针对地方交易场所未经许可或者超越经营许可范围开展的违法违规交易行为，要严格依照相关法律和行政法规的禁止性规定，否定其法律效力，明确交易场所的民事责任，有效防范区域性金融风险。

意见指出，面对金融改革和金融监管机构调整的新要求，要维护金融监管机构依法履行监管职责，积极推动、监督和维护金融监管机构依法行政；强化金融监管和金融审判的衔接配合,推动形成统一完善的金融法治体系。

同时，将探索建立金融审判信息平台以提升金融审判的信息化水平。研究建立以金融机构为当事人的民商事案件信息管理系统，实时反映金融机构涉诉信息；挖掘运用司法大数据，加强对金融案件的审判管理和分析研判，定期形成金融审判大数据分析报告，为区域性、行业性、系统性金融风险的防范预警和重大决策提供信息支持。（完）

参看详情，请点击最高人民法院网站 here (发稿 马蓉; 审校 屈桂娟)