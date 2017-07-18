中国金融：加速推进防范金融风险的举措，合理安排开放顺序--人民日报

路透北京7月18日 - 人民日报周二发表评论称，当前金融改革的重点，是加强监管协调、补齐监管短板。对有利于保护金融消费者权益、有利于增强金融有序竞争、有利于防范金融风险的改革举措，应加速推进，但要合理安排开放顺序。

评论指出，金融监管必须集中统一、相互配合，加强协调机制，实现监管部门目标、绩效、激励、资源的一致性，努力做到监管政策、标准、规则和行动严密对接，特别是对跨行业、跨市场、跨部门金融创新活动要有效监管。 “推动金融更好服务实体经济，有效防范和化解金融风险，关键是让金融改革沿着正确方向不懈推进。”评论称。

评论认为，发展金融业需要学习借鉴国外有益经验，但必须立足国情，从实际出发，准确把握中国金融发展特点和规律，不能照抄照搬，也不可操之过急，一切以中国发展根本利益和经济安全为依据，顺势而为。

地方政府要按照中央统一规则，强化属地风险处置责任。要健全风险监测预警和和早期干预机制，实现监管信息全面联通共享，努力做到金融监管全覆盖。

评论并指出，金融体系要突破直接融资瓶颈，改善间接融资结构，打造适应实体经济需求、满足群众需要的金融链。

备受瞩目的中国金融工作会议上周六结束。从会议传递出来的信息看，中国领导层将金融风险防范化解置于创新发展前，并升级金融监管协调至国务院层面的金融稳定发展委员会，凸显当前防范金融风险的紧迫性和维护国家金融安全的决心。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)