中国金融：去年四季度境外对境内金融机构直接投资现连三季净流入--外管局

路透上海2月9日 - 中国国家外汇管理局周五表示，2017年四季度，境外投资者对中国境内金融机构直接 投资净流入10.01亿美元，为连续第三个季度保持净流入，去年三季度为净流入12.28亿美元。 外管局网站数据并显示，2017年四季度中国境内金融机构对境外直接投资净流出11.16亿美元，而三季度 为净流入7.54亿美元。 2017年全年，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流入30.23亿美元；中国境内金融机构对境外直 接投资净流出27.94亿美元。 另外2017年末，境外投资者对中国境内金融机构直接投资存量1,491.57亿美元，中国境内金融机构对境外 直接投资存量2,344.49亿美元。 按人民币计，2017年四季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流入66.14亿元；中国境内金融 机构对境外直接投资净流出73.75亿元。2017年全年，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流入202.02 亿元；中国境内金融机构对境外直接投资净流出190.83亿元。 2017年末，境外投资者对中国境内金融机构直接投资存量9,746.22亿元人民币，中国境内金融机构对境外 直接投资存量15,319.35亿元人民币。 金融机构直接投资是指境外投资者对中国境内金融机构或中国境内金融机构对境外企业进行股权或债权投 资，且相关股权投资使直接投资者在直接投资企业中拥有10%或以上的表决权。 以下是金融机构直接投资流量表：（单位：亿美元） 项目 2017年四季度 2017年全年 来华直接投资净流动 10.01 30.23 流入 43.02 113.72 流出 33.01 83.49 对外直接投资净流动 -11.16 -27.94 流入 23.81 111.47 流出 34.97 139.42 以下是金融机构直接投资流量表：（单位：亿美元） 项目 2017年末 来华直接投资 1,491.57 对外直接投资 2，344.49 (完) 更多细节，请点选外管局网站(www.safe.gov.cn) (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)