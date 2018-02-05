中国金融：去年银行理财存续余额29.5万亿，同业理财规模占比锐降51%--报告

路透上海2月5日 - 中国银行业理财登记托管中心日前发布《中国银行业理财市场报告（2017）》显示，当年全国银行业理财产品存续余额为29.54万亿元人民币，较年初增加0.49万亿元，比2016年少增5.06万亿元，同比增长1.69%，增速同比下降21.94个百分点。

对比2016年理财规模同比23.63%的增幅，受强监管、去杠杆等因素影响，同业理财规模大幅下降是去年理财增速显著放缓的主要原因。根据报告，金融同业类产品存续余额3.25万亿元，占全部理财产品存续余额的11%，较年初大幅减少3.4万亿元，降幅为51.13%，占比较年初下降11.88个百分点。

从银行理财负债端看，全年银行理财累计发行理财产品25.77万只，募集资金173.59万亿元。从资产配置情况来看，债券、银行存款、拆放同业及买入返售等标准化资产是理财资金配置的主要资产，截至去年底，共占理财产品投资余额的67.56%，其中债券资产配置比例为42.19%，持有非标资产16.22%，持有权益类资产9.47%。

具体来看，银行持有国债、地方政府债、央票、政府支持机构债券和政策性金融债占理财投资资产余额的8.11%，银行持有商业性金融债、企业债、公司债、企业债务融资工具、资产支持证券、外国债券和其他债券的，占理财投资资产余额的34.08%。

目前，银行发行的理财产品主要有保本和非保本两大类。报告明确指出，保本理财产品应纳入银行表内核算，视同存款管理，相应纳入存款准备金和存款保险基金的缴纳范围，相关资产应按银监会规定计提资本和拨备。

截至去年底，非保本产品的存续余额为22.17万亿元，占全部理财产品存续余额的75.05%，较年初下降4.51个百分点；保本产品的存续余额为7.37万亿元，占全部理财产品存续余额的24.95%。

值得一提的是，银行理财负债成本也在上升。从去年全年来看，封闭式产品按募集资金额加权平均兑付客户年化收益率为4.06%，较2016年上升27个基点。2017年，已终止的封闭式理财产品收益率呈现出上升趋势，从年初的平均3.5%左右上升至平均4.3%左右。

中国银监会相关负责人日前表示，今年将严格规范交叉金融产品，推动银行及早开始理财业务转型，逐步压缩银信类通道业务；在配合资管新规方面，银监会接下来将陆续出台理财业务监管的配套细则。（完） (发稿 李铮; 审校 曾祥进)