中国金融：反洗钱跨境资金监控不影响居民和企业正常合法的资金运用--央行

路透北京9月29日 - 新华社周五报导援引中国人民银行有关负责人称，反洗钱跨境资金监控不会增加居民和企业对跨境资金的申报要求，不影响居民和企业正常、合法的跨境资金运用。

央行有关负责人表示，通过正规渠道或非正规渠道将非法资金跨境转移是洗钱和恐怖融资活动逃避法律制裁的惯用手段，一旦赃款或涉恐资金离境，监控和追缴难度极大，因此跨境资金交易一直以来是反洗钱资金监测的重点。

“反洗钱跨境资金监控的对象是犯罪活动赃款和涉嫌资助恐怖活动的资金，监控方式是通过模型指标在后台筛选，不影响正常合法的跨境资金运用。”该负责人表示。

该负责人并称，目前反洗钱和反恐怖融资监管已覆盖银行业、证券业、保险业、非银行支付机构和银行卡清算机构，基本实现了对金融领域的全覆盖。今后将适时扩大反洗钱和反恐怖融资监管范围。

该负责人指出，当前洗钱和恐怖融资活动逐步向一些非金融领域蔓延，央行对部分非金融行业的洗钱风险开展了持续监测分析，并会同相关主管部门研究制定社会组织、房地产中介机构、珠宝和贵金属经销商、公司注册代理机构以及会计师、律师和公证行业的反洗钱制度规范。

该负责人透露，部分行业机构被纳入反洗钱监管范围，主要着眼于防范这些行业的某些产品和业务可能被用于洗钱的风险；这些行业机构和从业人员具备及早发现和识别洗钱、恐怖融资风险的专业基础，充分发挥其在反洗钱领域的积极作用有利于督促行业机构进一步完善防范措施。（完） (发稿 张晓翀；审校 乔艳红)