中国金融：可设私募股权投资基金开展债转股，银行理财产品可出资--发改委

路透北京1月26日 - 为切实解决市场化债转股过程中遇到的困难，中国发改委周五发文称，允许实施机构发起设立私募股权投资基金开展市场化债转股，符合条件的银行理财产品可依法依规向实施机构发起设立的私募股权投资基金出资。

发改委网站刊登的“市场化银行债权转股权实施中有关具体政策问题的通知”并称，允许实施机构发起设立的私募股权投资基金与对象企业合作设立子基金，面向对象企业优质子公司开展市场化债转股。支持实施机构与股权投资机构合作发起设立专项开展市场化债转股的私募股权投资基金。

通知称，允许将除银行债权外的其他类型债权纳入转股债权范围。转股债权范围以银行对企业发放贷款形成的债权为主，并适当考虑其他类型债权，包括但不限于财务公司贷款债权、委托贷款债权、融资租赁债权、经营性债权等，但不包括民间借贷形成的债权。

同时，允许实施机构等受让各种质量分级类型债权，包括银行正常类、关注类、不良类贷款。银行可以向所属实施机构以债转股为目的转让各种质量分级类型银行债权，包括正常类、关注类、不良类贷款；银行应按照公允价值向实施机构转让贷款，因转让形成的折价损失可按规定核销。

通知并允许上市公司、非上市公众公司发行权益类融资工具实施市场化债转股。符合条件的上市公司、非上市公众公司可以向实施机构发行普通股、优先股或可转换债券等方式募集资金偿还债务。允许以试点方式开展非上市非公众股份公司银行债权转为优先股。

通知明确，实施机构可根据对象企业降低杠杆率的目标，设计股债结合、以股为主的综合性降杠杆方案，并允许有条件、分阶段实现转股。

允许将除银行债权外的其他类型债权纳入转股债权范围，包括但不限于财务公司贷款债权、委托贷款债权、融资租赁债权、经营性债权等，但不包括民间借贷形成的债权。

“银行所属实施机构开展市场化债转股所收购的债权或所偿还的债务范围原则上限于银行贷款，适当考虑其他类型银行债权和非银行金融机构债权。”通知称。

通知还提到，将落实税收政策，符合条件的市场化债转股企业可按规定享受企业重组相关税收优惠政策；研究采取适当支持方式激励引导开展市场化债转股，依据市场化债转股业务规模、资金到位率、降杠杆质量等因素对相关银行和实施机构提供比较稳定的低成本中长期资金支持。

此外，在防止国有资产流失的前提下，提高国有企业转股定价的市场化程度，经批准，允许参考股票二级市场交易价格确定国有上市公司转股价格，允许参考竞争性市场报价或其他公允价格确定国有非上市公司转股价格。

中国新一轮债转股方案于2016年10月出炉。国务院就降低企业杠杆率发布意见称，有序开展市场化银行债权转股权，实施机构不限于四大资产管理公司，支持银行充分利用现有符合条件的所属机构，或允许申请设立符合规定的新机构开展市场化债转股。

此后，中国四大国有银行先后成立金融资产投资公司，突出开展债转股及配套支持业务。（完）

参看详情，请点击发改委网站here (发稿 马蓉；审校 曾祥进)