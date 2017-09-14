中国金融：各类所谓“币”交易平台在中国并无合法设立依据--互金协会

路透北京9月14日 - 中国互联网金融协会称，各类所谓“币”的交易平台在中国并无合法设立的依据，不法分子也往往利用交易平台获取所谓“虚拟货币”以从事相关非法活动，存在较大的法律风险，近期大量交易平台因支持代币发行融资活动(ICO)已被监管部门叫停。

该协会网站发布《关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示》的新闻稿指出，比特币等所谓“虚拟货币”缺乏明确的价值基础，市场投机气氛浓厚，价格波动剧烈，投资者盲目跟风炒作，易造成资金损失。

“值得注意的是，比特币等所谓‘虚拟货币’日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具，投资者应保持警惕，发现违法犯罪活动线索应立即报案。”新闻稿称。

近年来，比特币、莱特币以及各类代币等所谓“虚拟货币”在一些互联网平台进行集中交易，涉众人数逐渐扩大，所形成的金融和社会风险隐患不容忽视。

投资者通过比特币等所谓“虚拟货币”的交易平台参与投机炒作，面临价格大幅波动风险、安全性风险等，且平台技术风险也较高，国际上已发生多起交易平台遭黑客入侵盗窃事件，投资者须自行承担投资风险。

中国互联网金融协会并呼吁，各会员单位应履行行业自律公约的承诺，严格遵守国家法律和监管规定，不参与任何与所谓“虚拟货币”相关的集中交易或为此类交易提供服务，主动抵制任何违法违规的金融活动。

此前有国内媒体公布数据显示，今年上半年，中国国内ICO项目累计融资规模折合人民币26.16亿元，累计参加人次达10.5万。

中国金融时报曾援引监管人士指出，ICO基本上就是非法集资，建议尽快取缔，而ICO属于交叉金融行为，央行、证监会两家单位联合监管效果会比较好。

中国互联网金融协会8月底发布《关于防范各类以ICO名义吸收投资相关风险的提示》称，国内外部分机构采用各类误导性宣传手段，以ICO名义从事融资活动，相关金融活动未取得任何许可，其中涉嫌诈骗、非法证券、非法集资等行为。（完）

更多细节，请点选中国互联网金融协会网站(here) (发稿 李文科; 审校 张喜良)