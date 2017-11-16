中国金融：商业银行股权管理办法征求意见，要建立股权托管制度--银监会

路透北京11月16日 - 中国银监会就商业银行股权管理暂行办法公开征求意见指出，商业银行应建立股权托管制度，而同一投资人及其关联方、一致行动人作为主要股东入股商业银行的数量不得超过两家，或控制商业银行的数量不得超过一家。

周四刊登在银监会网站的征求意见稿指出，此举旨在加强商业银行股权监管，规范银行股东行为，弥补监管短板。

办法指出，商业银行的投资人及其关联方、一致行动人单独或合并拟首次持有或累计增持商业银行股份总额百分之五以上的，应当事先报银监会或其派出机构核准。

商业银行股权管理应当遵循分类管理、资质优良、关系清晰、权责明确、公开透明原则。

而同一发行人或管理人及其关联方控制的金融产品持有同一商业银行股份的，持有份额合计不得超过该商业银行股份总额的百分之五。

办法并称，商业银行主要股东自股份交割之日起五年内不得转让所持有的股权。

而商业银行对主要股东或其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人等单个主体的授信余额不得超过商业银行资本净额的10%。商业银行对单个主要股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人的合计授信余额不得超过商业银行资本净额的15%。

商业银行主要股东应建立有效的风险隔离机制，防止风险在股东、商业银行以及其他关联机构之间的传染和转移。商业银行主要股东应对其与商业银行和其他关联机构之间董事会成员、监事会成员和高级管理人员的交叉任职进行有效管理，防范利益冲突。

意见反馈截止时间为12月15日。（完）

更多细节，请点选银监会网站(here) (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)