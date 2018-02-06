中国金融：完全实行综合经营条件尚不成熟，仍应分业经营--银监会官员

路透北京2月6日 - 中国银监会业务创新监管协作部主任李文红撰文称，当前中国完全实行综合经营的条件还不成熟，在今后一段时期内仍有必要保持分业经营这一基本框架，在此基础上适度有序开展综合经营探索，逐步建成一个恰当分工、适当隔离、稳健经营的金融体系。

央行主管的中国金融杂志公众号刊登该文称，做出上述判断主要是考虑到银行业与非银行金融业态在盈利模式、资金来源、风险承担、企业文化等方面具有区别和目标冲突，以及中国金融机构的公司治理和风险管理体系还不健全、金融监管能力有待进一步提升等因素。

文章称，总体上看，中国的综合经营仍处于试点阶段，金融业总体仍保持分业经营格局。实行适度分业经营制度，有利于实现风险隔离，防止局部风险交叉传染而放大为系统性风险，对于中国在过去20多年中保持金融体系相对稳定发挥了重要作用，也为中国经济体制转轨提供了相对稳定的金融环境。

其并建议，在现行分业经营格局下，审慎、稳步开展综合经营探索。各类金融机构应按照全国金融工作会议的要求，回归本源、专注主业、做精专业，在市场细分和差异化经营基础上，培育核心竞争力，不宜盲目追求“综合化”、“大而全”。同时，根据实体经济金融服务需求，按照商业可持续、有利于业务协同和风险分散等原则，稳步适度开展跨业业务。

并以子公司独立运营的方式开展综合经营试点，确保有效隔离风险。在母公司与子公司、子公司与子公司之间建立防火墙，防止风险交叉传染。此外，还应在金融与非金融业务之间建立严格的防火墙，金融机构不得开展非金融业务，实体企业除依法合规投资入股金融机构外，自身也不得直接从事金融活动。

还要确保金融机构风险管理能力和金融监管水平与金融业综合经营的规模、复杂程度和风险水平相匹配。金融机构应当选择与其风险管理能力相匹配的业务模式，建立科学的决策和激励约束机制；在并表基础上加强资本和流动性管理，有效管控各类风险，防止利益输送。

而监管机构应加强政策协调和信息共享，对同类业务实施统一的监管标准，防范跨业、跨市场风险交互传染，守住不发生系统性风险底线。（完） (发稿 李文科; 审校 张喜良)