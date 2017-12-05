中国金融：完善债转股配套政策，可发特别国债作资金来源--华融董事长

路透上海12月5日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融董事长赖小民表示，建议国家进一步完善市场化债转股的配套支持政策，比如调整对金融资产管理公司的资本监管要求，发行特别国债作为债转股的重要资金来源，发挥财政资金的引导作用。

中国证券报周二刊登对其专访并称，配套支持政策还可包括：创新非银行金融机构债券管理方式，允许金融资产管理公司发行专项金融债券，建立专项基金等。

他指出，在推进债转股过程中，资本、资金筹措等是资产管理公司面临的主要问题；建议监管层研究出台符合市场化债转股特点的资本监管政策和合格资本补充工具发行政策。

“实施市场化债转股所需资金量较大，且债转股投资风险高、周期长，单纯依靠实施机构现有融资渠道尚存局限。除自有资金外，债转股实施机构的资金主要来自银行、保险等机构。但出于监管要求，银行、保险大规模参与市场化债转股项目的可能性不大。”他说。

从债券融资看，国家发改委鼓励国有资本投资运营公司和地方资产管理公司发行债转股专项债券，但规定融资规模不得超过债转股项目合同约定股权金额的70%，约束较多，审批流程较长。同时，在非银行同业机构借款利率一路高企的情况下，融资成本居高不下，增加了债转股资金筹措的难度。

据赖小民介绍，为解决资金筹措难题，一方面，中国华融将设立“中国华融债转股并购重组基金”，首期计划募集资金100亿元人民币以上，通过多渠引水，广泛吸引社会资本参与，将市场资金与中国华融的专业优势有效结合，切实提高债转股实施的成效和作用。

另一方面，提高股权流动性保障，降低资金回收风险。目前中国华融通过发股还债方式开展市场化债转股，标的企业均为国内行业领先的上市公司，未来股权顺利增值退出可期。

他并认为，对实施主体机构而言，建议发债的方式可以更灵活一些。对标的企业而言，建议财政税务部门出台税收优惠政策，对符合条件的债转股企业按规定享受企业重组相关税收优惠政策，并根据需要采取适当财政支持方式激励引导开展市场化债转股。

**警惕“二次不良”风险**

赖小民同时指出，近年不良资产包市场出现无序竞争，不良资产泡沫逐渐吹大，需警惕“二次不良”风险。

“近年来不良资产包市场交投两旺，市场参与主体日益多元化，各方利益博弈，加速市场的无序竞争，引发资产泡沫风险。”他说。

他进一步解释道，一方面市场的无序竞争在推高资产价格的同时，容易给行业带来道德风险；个别卖方利用自身优势，采取违背竞标公平、公正原则的“公开竞价+谈判溢价”方式，给竞买人恶意哄抬价格创造了条件，同时容易给行业带来道德风险。

另一方面，不良资产泡沫逐渐吹大，容易形成“二次不良”，将处置目的由“风险化解”转变为“风险传递”。

“当前不良资产价格走高，压缩了投资者的盈利空间。一旦投资者处置不当或不及时，极易造成‘二次不良’，甚至引发大幅亏损的情况。”赖小民称。

对于不良资产市场空间，他表示，中国短期内稳健中性的货币政策大方向不会发生变化；从不良贷款先行指标看，不良生成率、关注类贷款余额及迁徙率、不良逾期比等指标均显示，商业银行不良指标短期内出现拐点向下的概率并不高。

中国新一轮债转股方案于去年10月出炉。国务院就降低企业杠杆率发布意见称，有序开展市场化银行债权转股权，实施机构不限于四大资产管理公司，支持银行充分利用现有符合条件的所属机构，或允许申请设立符合规定的新机构开展市场化债转股。（完） (发稿 马蓉；审校 张喜良)