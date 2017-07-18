中国金融：实体融资需求是金融业发展原动力，弃之将成无本之木--人民日报

路透北京7月18日 - 中国官方媒体人民日报周二发表评论称，满足实体经济的融资需求，满足人民群众的金融服务需要，才是金融行业发展的原动力。舍弃这一根本，金融行业必将是无本之木，或许能够茂盛一时，但终归难以保持长久繁荣。

时评称，设立国务院金融稳定发展委员会，可以有效防止九龙治水、各自为战，避免监管不足或监管过度，有序引导资本服务实体经济。

评论指出，近几年来，金融体系中的资金并没有全部流向嗷嗷待哺的企业，而是有相当数量游离于实体经济之外，上演以钱玩钱的资本游戏。其中，有些金融机构扮演了重要角色。

“正如习近平总书记所说，为实体经济服务是金融的天职，是金融的宗旨，也是防范金融风险的根本举措。”评论称。

金融机构具有脆弱性，金融风险具有传染性，金融行业具有外部性，这些特点决定了金融行业需要非常严格的监管。一个小小的银行分理处，可以制造出数额高达几十亿元的银行理财“飞单”；一款简单的互联网金融理财产品，背后可能牵涉虚假贷款合同，坑害万千中小投资者；一枚漏洞百出的“萝卜章”，可能危害银行间债券市场多年来积累的信用。

“实际上，加强和改善金融监管的要求提了好多年，之所以还要继续强调预防金融风险，一个重要原因是个别金融子行业的监管措施没有执行到位，各个金融子行业之间的监管协作没有落到实处。”评论指出。

过去一段时间，资本市场多次出现保险资金争夺上市公司股权的案例，反映出部分穿越于保险和证券两个市场的金融业从业者没有得到有效的协调监管。

“从这个意义上讲，设立国务院金融稳定发展委员会，通过金融监管协调机制的加强和提升，可以有效防止九龙治水、各自为战，避免监管不足或监管过度，能够更好应对金融机构综合化经营过程中产生的流动性风险、信用风险、操作风险，有序引导资本服务实体经济。”

“宜未雨而绸缪，毋临渴而掘井。”人民日报称，各级金融管理部门必须明确风险没有及时发现就是失职、发现风险没有及时提示和处置就是渎职，健全风险监测预警和早期干预机制，加强金融监管信息共享，推进监管统筹互联。

备受瞩目的中国金融工作会议上周六结束。从会议传递出来的信息看，正如市场预期，中国领导层将金融风险防范化解置于创新发展前，并升级金融监管协调至国务院层面的金融稳定发展委员会，凸显当前防范金融风险的紧迫性和维护国家金融安全的决心。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)