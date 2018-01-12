中国金融：将开展投资管理型村镇银行及“多县一行”制村镇银行试点--银监会

路透北京1月12日 - 中国银监会周五发文称，将开展投资管理型村镇银行试点工作，以进一步完善村镇银行投资管理模式；并试点设立“多县一行”制村镇银行，以提升村镇银行可持续发展能力。

银监会网站刊登的关于开展投资管理型村镇银行和“多县一行”制村镇银行试点工作的通知并显示，将按照“先试点、后推开”的实施原则，待试点运行一段时间并进行统筹评估后，再考虑扩大试点和推进常态化组建工作。

“投资管理型村镇银行就是由具备一定条件的商业银行新设或者选择一家已设立的村镇银行作为村镇银行的投资管理行。”银监会农村金融部副主任马晓光在新闻发布会上称。

她并指出，这家投资管理型村镇银行要受让其主发起人持有的全部村镇银行股权，同时也可以继续投资设立或者收购其它主发起人设立的村镇银行，并对所投资收购的村镇银行履行主发起人职责。

她表示，推出这个政策的主要目的就是以投资管理行为载体，对所投资的村镇银行实施股权管理集中、运营支持集中、信息科技等中后台服务集中，以此提升所投资村镇银行整体的可持续经营能力、抵御风险能力和支农支小服务能力。

银监会新闻稿显示，与现行管理模式相比，投资管理行模式的优势包括：一是与管理部门、事业部相比，投资管理行作为独立法人，能够更好统筹集中优势资源，提高管理服务效率，解决中后台服务短板。

二是在商业银行持股比例不低于15%的前提下，投资管理行优先引进优质涉农企业投资入股，扩大民间资本投资入股村镇银行的渠道。

三是能够针对村镇银行特点，建立专门的风险识别、监测、处置以及流动性支持等制度安排，构建“小法人、大平台”机制，促进形成规模效应，对所投资的村镇银行实施集约化管理。

马晓光强调，投资管理型村镇银行模式是在现有模式的基础上，为主发起人提供的一个新的选择,而不是现有的主发起人模式的替代品。

“将来如果投资管理型村镇银行全面实施，村镇银行主发起人根据自身实际情况，既可以选择实施投资管理型村镇银行的模式，也可以继续采用现行有效的管理模式。”她称。

**试点设立“多县一行”制村镇银行**

银监会指出，由于受经济发展水平、人口总量和自然环境等多种因素限制，不少县市尚不具备村镇银行设立和经营的条件，如果单独设立村镇银行法人机构，很难实现商业可持续发展。

为平衡金融服务覆盖和机构商业可持续问题，银监会实施“多县一行”政策，总体思路是在同一省内相邻的的多个县（市、旗）中，选择1个县（市、旗）设立1家村镇银行，并在其邻近的县（市、旗）设立支行。

“我们希望通过采取这种模式，能够实现降低村镇银行的经营成本，进一步提高贫困地区金融服务的覆盖面和金融服务的可得性，有效缓解贫困地区金融供给不足、服务不充分的问题。”马晓光在发布会上称。

她进一步指出，为有效防范经营风险、加强管控，银监会将“多县一行”制村镇银行的覆盖范围从覆盖区域和数量两个方面进行严格界定：在区域方面，严格界定为中西部和老少边穷地区省内相邻的县或者市或者旗；在数量方面，明确单家法人所覆盖的县市旗数量一般不超过五个，从数量上、区域上防止村镇银行过度扩张。

同时，“多县一行”制村镇银行的准入条件也高于一般的村镇银行。如前者的注册资本不低于1亿元人民币，而后者设立在乡镇的最低注册资本为100万元、设立在县城的最低为300万元。

马晓光称，下一步银监会将继续积极支持各类符合条件的商业银行和社会资本，到中西部和老少边穷地区的县市发起设立村镇银行，进一步优化金融资源的布局；同时，全面加强村镇银行监管，引导村镇银行全面提升经营管理水平和支农支小服务能力。

银监会数据显示，截至2017年9月末，中国共组建村镇银行1,587家，其中有65%的村镇银行设在中西部地区，村镇银行县（市、旗）覆盖率达到67％，其中覆盖了411个国定贫困县和连片特困地区县。

同时，已开业村镇银行资产总额已达1.3万亿元人民币，已累计向474万农户和小微企业发放贷款3.6万亿元。

银监会近日召开会议称，将按照中央农村工作会议要求，把更多金融资源配置到农村经济社会发展的重点领域和薄弱环节，加大相关信贷投入；完善村镇银行准入条件，继续发展村镇银行等小微金融机构，提高农村基础性金融服务的覆盖率、渗透率和便捷性。

此前召开的中国中央农村工作会议明确实施乡村振兴战略，其目标任务是到2020年，乡村振兴取得重要进展，制度框架和政策体系基本形成；到2035年，乡村振兴取得决定性进展，农业农村现代化基本实现；到2050年，乡村全面振兴，农业强、农村美、农民富全面实现。（完）

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