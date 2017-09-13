中国金融：建立“三反”风险评估体系，完善跨境异常资金监控机制--国务院

路透北京9月13日 - 中国国务院办公厅近日发文称，将研究建立国家层面的洗钱和恐怖融资风险评估指标体系和评估机制；完善跨境异常资金监控机制，及时发现跨境洗钱和恐怖融资风险。

中国政府网周三刊登关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见并称，要在行业监管规则中嵌入反洗钱监管要求，构建涵盖事前、事中、事后的完整监管链条；充分发挥反洗钱工作部际联席会议作用，开展联合监管行动，共享监管信息，协调跨境监管合作。

“按照金融领域全覆盖、特定非金融行业高风险领域重点监管的目标，适时扩大反洗钱、反恐怖融资监管范围。”意见称。

意见明确，要加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度；对于反洗钱国际标准明确提出要求的房地产中介、贵金属和珠宝玉石销售、公司服务等行业及其他存在较高风险的特定非金融行业，逐步建立反洗钱和反恐怖融资监管制度。

同时，完善跨境异常资金监控机制，以加强异常交易监测为切入点，综合运用外汇交易监测、跨境人民币交易监测和反洗钱资金交易监测等信息，及时发现跨境洗钱和恐怖融资风险。

“遵循反洗钱国际标准有关支付清算透明度的要求，指导金融机构加强风险管理，增强跨境人民币清算体系的‘三反’监测预警功能，维护人民币支付清算体系的良好声誉，降低金融机构跨境业务风险。”意见称。

意见指出，将成立由反洗钱行政主管部门、税务机关、公安机关、国家安全机关、司法机关以及国务院银行业、证券、保险监督管理机构和其他行政机关组成的洗钱和恐怖融资风险评估工作组，定期开展洗钱和恐怖融资风险评估工作。

“制定并定期更新反洗钱和反恐怖融资战略，...加大高风险领域反洗钱监管力度。”意见称。

此外，研究建立各监管部门对新成立反洗钱义务机构、非营利组织及其董事、监事和高级管理人员的反洗钱背景审查制度，严格审核发起人、股东、实际控制人、最终受益人和董事、监事、高级管理人员背景，审查资金来源和渠道。

“研究各类无记名可转让有价证券的洗钱风险以及需纳入监管的重点，研究无记名可转让有价证券价值甄别和真伪核验技术。”意见称，“推动对跨境携带无记名可转让有价证券的监管及通报制度尽快出台，...完善跨境异常资金监测制度。”

鼓励法人建立健全反洗钱义务机构洗钱和恐怖融资风险自评估制度，对新产品、新业务、新技术、新渠道产生的洗钱和恐怖融资风险自主进行持续识别和评估；强化反洗钱义务机构自主管理风险的责任，反洗钱义务机构推出新产品、新业务前，须开展洗钱和恐怖融资风险自评估，并按照风险评估结果采取有效的风险防控措施。

“鼓励反洗钱义务机构利用大数据、云计算等新技术提升反洗钱和反恐怖融资工作有效性。”意见称。

在深化国际合作方面，进一步深入参与反洗钱国际标准研究、制定和监督执行，积极参与反洗钱国际（区域）组织内部治理改革和重大决策；推进中美反洗钱和反恐怖融资监管合作。

同时，建立与部分重点国家（地区）的反洗钱监管合作机制，督促指导中资金融机构及其海外分支机构提升反洗钱工作意识和水平，维护其合法权益；加强沟通协调，稳步推进加入埃格蒙特集团相关工作。

加强双多边税收合作，充分发挥国际税收信息交换的作用，提高税收透明度，严厉打击国际逃避税，充分发挥反逃避税对反洗钱的积极作用，同时运用好反洗钱机制，不断提高反逃避税的精准度。

意见指出，到2020年，初步形成适应社会主义市场经济要求、适合中国国情、符合国际标准的“三反”法律法规体系，建立职责清晰、权责对等、配合有力的“三反”监管协调合作机制，有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险。 （完）

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