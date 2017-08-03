中国金融：建行旗下建信投资开业，市场化债转股转入规模推广阶段--报载

路透北京8月3日 - 中国建设银行旗下建信金融资产投资有限公司周三开业，市场化债转股落地实施。中国央行副行长范一飞表示，建信投资是首家开业的银行系市场化债转股业务实施机构，这标志着市场化、法治化债转股已从试点实施阶段转入规模推广阶段。

上海证券报援引范一飞在开业仪式上的讲话并称，近期受监管政策收紧、配套政策出台难、市场资金价格持续上升等影响，债转股领域新情况、老问题叠加，增加了工作的复杂度和难度。

“不过，建信投资顺利开业宣示了我国推进市场化的决心和信心，为专业化实施机构的成立开了一个好头，希望今后成为推进市场化债转股的重要载体。”他说。

他并表示，依靠专门实施机构开展市场化债转股，有利于发挥实施机构的能动性和专业性，带动相关市场主体的积极性和开创性，有利于科学治理实施机构，实现银行与实施机构之间的业务协同、风险协同等协调统一，有利于深耕细作市场化债转股领域，促进完善税收政策、监管规则、退出渠道等配套政策。

建信投资是迄今为止建设银行集团注册资本金最大的子公司，注册资本金120亿元人民币。谷裕将出任建信投资董事长，张明合出任建信投资执行董事、总裁。

截至2017年7月底，建设银行与41家企业签订了总额5,442亿元的市场化债转股框架协议，到位资金488亿元。工行、农行已签约债转股合作框架协议项目也在2,000亿元。

出席同一场合的银监会副主席王兆星介绍称，目前各家银行已与超过50家企业签署债转股框架协议，签约金额逾7,000亿元，一些有发展前景的企业通过市场化债转股降低了财务负担。

不过上证报报导亦指出，尽管国有大行债转股签约非常积极，但进入实施阶段的金额却仅约一成。受制于法律条款、资本占用、退出机制等方面因素，一些债转股合作面临落地难题。

此外，金融时报也援引相关统计数据称，截至6月9日，国有企业债转股签约规模为6,965亿元，项目数达54个。然而已成功落地的项目仅有10个，涉及金额为734.5亿元，约占签约规模的11%。

而银监会正在酝酿商业银行新设债转股实施机构管理办法。在该管理办法出台之前，债转股实施机构将可以从事四类业务：突出开展债转股及配套支持业务；依法依规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股；发行金融债券，专项用于债转股；经银监会批准的其他业务。

农业银行旗下农银金融资产投资有限公司也于近日获得了银监会正式批准设立，该公司注册资本金为100亿元，是农业银行体系内注册资本金规模最大的全资子公司。此前，银监会还批复了工行成立工银金融资产投资有限公司、中行成立中银金融资产投资有限公司的筹建工作。（完） (发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)