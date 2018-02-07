中国金融：开发性金融正处机遇期，要协助地方稳妥处理债务--国开行董事长

路透北京2月7日 - 中国国家开发银行行长胡怀邦撰文称，开发性金融正处在大有可为的历史机遇期，要发挥开发银行优势，助力打赢三大攻坚战，守住风险底线，防范化解重大风险，协助地方政府稳妥处理好债务问题，继续加强重点风险防控，完善风险防控体系，加强信贷基础管理。

人民日报周三刊登他的署名文章并称，在保障和改善民生方面，将继续支持保障房建设和住房制度改革，对接新的棚改三年计划，全力保障续建及今年580万套新开工项目资金需求，积极设计吸引社会资本广泛参与保障房建设的有效模式。

在支持实体经济方面，将完善银政企合作机制，加大力度支持集成电路等先进制造业；支持农业供给侧结构性改革，促进城乡融合发展和基础设施互联互通；推动养老行业发展，支持居家社区养老项目和农村养老服务体系建设。

同时，将深化与国家有关部委和地方政府的合作，力争全年发放脱贫攻坚贷款不低于4,000亿元人民币；发展绿色金融，积极支持打好大气、水、土壤污染防治三大战役，健全绿色金融产品体系，积极支持环保节能、清洁能源、绿色产品制造、循环经济、低碳城市等领域发展，支持各省储备林项目。

文章并提到，国开行将完善综合金融服务，创新融资模式，构建更多依托项目自身收益还款的机制；创新金融产品，加强同业合作，着力提升表外融资效能。

数据显示，从2012年到2017年底，国家开发银行资产总额由7.4万亿元人民币增长到15.7万亿元；不良贷款率连续51个季度控制在1%以内。（完） (发稿 马蓉；审校 乔艳红)