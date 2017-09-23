中国金融：普惠金融须依法合规开展业务，警惕违规和欺诈--央行副行长

路透上海9月23日 - 中国央行副行长易纲表示，普惠金融必须依法合规开展业务，要警惕打着“普惠金融”旗号的违规和欺诈行为，凡是搞金融的都要持牌经营和纳入监管；同时，公众需要培养风险意识，区分合法金融与非法集资，避免踏入“庞氏骗局”的陷阱。 中国证券报周六引述他指出，普惠金融的信贷服务可以为轻资产行业、小微企业、新兴行业提供贷款和金融服务，有效促进经济发展，特别是促进创新。很多小微企业的创新是通过普惠金融来获得融资，因此这方面也对中国经济转型升级和动能提升有着重要意义。

“普惠金融对宏观经济发展有着重要意义。”易纲表示，普惠金融可以提高生产力和投资，有利于节约时间，由此对整个宏观经济起到促进作用。

同时，普惠金融也有利于金融稳定和社会稳定。他认为，在个人层面，使个体在经济波动时能够平滑消费支出，降低流动性风险，提升财务健康度，提高风险承受能力。

在行业层面，促使金融机构将信贷资产分散到更广泛的客户群，避免集中于少数大客户和重资产的周期性行业，从而分散经营风险。而在社会层面，帮助弱势群体摆脱贫困，缩小贫富差距，避免马太效应，培育中产阶级，提升社会平等和稳定，孕育稳定的金融体系。

易纲并指出，普惠金融的另外一个重要任务，就是进行金融教育、普及教育和风险教育。要对全社会更多的老百姓，特别是一些老年人和信息比较闭塞的群体进行风险教育，告诉大家什么是风险以及什么样的现象可能涉嫌金融欺诈。（完） (发稿 边竞; 审校 张喜良)