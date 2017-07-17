中国金融：有效防范金融风险，需要保持战略定力抓住关键环节--人民日报

路透北京7月17日 - 人民日报周一头版刊登评论员文章称，防范化解金融风险，特别是防止发生系统性金融风险，是中国金融工作的根本性任务也是永恒主题；有效防范金融风险，需要保持战略定力抓住关键环节。

全国金融工作会议14日至15日召开。国家主席习近平在会上表示，要加强金融监管协调、补齐监管短板，设立国务院金融稳定发展委员会，强化人民银行宏观审慎管理和系统性风险防范职责，落实金融监管部门监管职责，并强化监管问责。

文章称，做好当前金融工作，必须着眼国家安全大局和经济社会发展全局，把主动防范化解金融风险放在更重要的位置，准确研判形势，全面综合施策，确保中国金融安全高效稳健运行，为经济社会持续健康发展创造有利条件。

十八大以来，中央对金融工作特别是防范金融风险高度重视，采取了一系列强化金融监管举措，把住了发展大势，金融运行总体平稳、风险总体可控。但也要看到，在国际国内经济下行压力因素综合影响下，中国金融发展面临不少风险和挑战。

经济金融经过上一轮扩张期后，进入下行“清算”期；实体经济供需失衡，金融业内部失衡，二者循环不畅，结构性问题突出；一些市场主体行为出现异化，道德风险明显上升，而金融监管体制机制尚不适应。

“在经济全球化深入发展、国际金融危机外溢性加大的背景下，我国经济周期性、结构性、体制性矛盾叠加，提醒我们要保持头脑清醒，未雨绸缪，防患未然。”文章称。

**保持战略定力**

该文指出，防范化解金融风险，需要增强忧患意识。金融业链条长，市场信息不对称，价值实现过程曲折，又易受外部因素干扰，面对经济周期波动和社会预期快速变化等不确定条件，利益诱惑大，参与者行为变化快。

而且，金融领域风险点多面广，隐蔽性、突发性、传染性、危害性强，必须格外小心，审慎管理。既防“黑天鹅”，也防“灰犀牛”，对各类风险苗头既不能掉以轻心，也不能置若罔闻。 同时，需要保持战略定力，不能有侥幸心理。金融是最需要监管的领域，要以强化金融监管为重点，以防范系统性金融风险为底线，下大气力规范金融秩序。同时，强监管、防风险需把握好节奏和力度，讲究方法。金融风险不是一日形成的，治理金融乱象也不会一蹴而就，要遵循客观规律，稳扎稳打，步步为营，重在实效。 防范化解金融风险，需要抓住关键环节。风险隐患有主有次、有轻有重、有缓有急，要紧抓主要矛盾和矛盾的主要方面，管住货币信贷“总闸门”，防范化解重点领域风险，加强风险源头管控。

文章并强调，要完善金融安全防线和风险应急处置机制，早识别、早预警、早发现、早处置。要严密防范化解流动性风险、信用风险、影子银行业务风险、资本市场异常波动风险、保险市场风险、房地产泡沫引发金融风险，切实防范金融网络技术和信息安全风险。 防范化解金融风险，必须坚定必胜信心。中国有抵御亚洲金融危机和国际金融危机冲击的丰富经验，经过多年发展，金融体系、金融市场、金融监管、金融法治和金融调控体系也日趋完善，银行资本充足率、拨备覆盖率高，财政赤字和负债率低，可动用的工具手段多，有足够的智慧、能力和底气筑牢风险防线。

“要切实把维护金融安全作为治国理政的一件大事，坚持预防为先、标本兼治、稳妥有序、守住底线。我们要直面挑战，主动作为，形成全国一盘棋的防控格局，有效防范化解金融风险，让金融更好地为我国经济行稳致远保驾护航。”文章称。（完） (发稿 沈燕; 审校 张喜良)