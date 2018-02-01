中国金融：江苏两发债企业及会计师事务所因违规举债担保被处罚--财政部

路透北京2月1日 - 中国财政部、国家发展改革委日前对江苏两家违法违规举债担保的发债企业和相关会计师事务所进行行政处罚，在整改期间限制其申请发行企业债券；并强调地方国有企业要依法合规开展市场化融资，坚决打好防范化解重大风险等攻坚战。

财政部网站周四发布通报称，江苏省高邮市建设投资发展公司、洪泽县城市资产经营公司违规将公益性资产用于抵押担保发行企业债券，要求其对自身资产情况进行整改；中兴华会计师事务所为上述企业债券发行出具审计报告过程中存在违法违规行为，给予审计报告的四名签字注册会计师警告的行政处罚。

“下一步，对涉及地方政府违法违规举债担保问题的会计师事务所和发债企业，有关部门将依法处理并及时通报结果，警示和督促会计师事务所严格遵守独立、客观、公正的执业原则依法合规经营，支持注册会计师行业更好发挥审计鉴证作用。”

通报显示，2015年9月，高邮市建设投资发展公司以标注用途为商业用地的12宗土地使用权提供抵押担保，发行15高邮债10亿元人民币，其中三宗地块为高邮市委、市政府、市人大、市政协等单位行政办公场所和市民广场。

同年12月，洪泽县城市资产经营公司以标注用途为商住用地的八宗地块提供抵押担保，发行16洪泽债10亿元，其中三宗地块为政府大楼前广场、市民文化广场和绿地广场。

上述六宗地块均属于公益性资产，不符合会计准则关于资产的定义，也不符合《关于进一步强化企业债券风险防范管理有关问题的通知》关于“注入资产必须为经营性资产。政府办公场所、公园、学校等纯公益性资产不得注入城投公司”的要求。

国家发展改革委财金司副巡视员田原近日表示，今年将稳步推进企业债券发行管理体制改革，继续鼓励和支持更多优质主体发行企业债融资，推进企业债品种创新，同时亦要加大风险防控力度，坚决遏制地方政府隐性债务增量。（完）

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