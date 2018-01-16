中国金融：没必要在近期升息，人民币汇率今年料维持在6.6左右--专家

* 中国目前没必要提升存贷款基准利率

* 人民币汇率今年预计会维持在6.6左右

* 资管新规有助于直接融资和保险业发展

路透北京1月16日 - 中国国内媒体--第一财经周二专访人民银行参事盛松成称，中国没有必要在近期再提高存贷款的基准利率，因为再提高存贷款的基准利率，等于为金融机构加息提供了背书，它会进一步提高对实体经济的存贷款利率，尤其是贷款利率。

他并称，现在人民币大幅度升值和大幅度的贬值都不利，而是应该保持基本稳定。并预计人民币汇率未来既不会大幅度地升值，也不会大幅度地贬值，而是较为平稳，今年人民币汇率大概会维持在6.6左右。

“实际上我们已经先于美联储加息了，因为我们尽管没有对实体经济的存贷款利率加息，但是我们金融市场利率在上升，上升得比较快。这是最近一两年来金融去杠杆的结果。”盛松成称。

因为金融去杠杆，金融市场的资金是比较紧的，利率就会上升。这个利率上升首先影响的是金融市场的内部，影响的是银行和非银行金融机构之间的资金往来的成本。金融市场利率上升实际上也会影响到实体经济，银行会将资金成本的上升部分地转嫁到实体经济去。最近实体经济的存贷款利率已经有所上升了。

他表示，中国已经基本实现了利率市场化，银行对企业的贷款利率是以存贷款基准利率为基础上下浮动的。现在贷款利率上浮的占比在上升，贷款利率下浮的比例在下降，实行基准利率的也在下降。这说明存贷款利率已经在上升了。

他指出，虽然中国经济发展比较好，但是经济仍然有下行的压力，大多数人预测明年的经济GDP增速会在6.5%左右，不会像今年这么高。现在企业，尤其是中小企业生机勃勃，但是困难也还是比较多的。如果加息，对企业尤其对中小企业会带来成本上升。

此外，现在物价并不很高。目前CPI都不到2%，还有非常重要的一点，就是中国已经初步或者基本实现了利率市场化，金融机构可以根据中央银行规定的存贷款基准利率，自主决定上浮、下浮的比例。

“我觉得应该更多地让金融机构自主定价，根据市场和产品的需要，实行利率上浮或者下浮，而不是频繁地调整存贷款基准利率。这不利于利率的市场化的改革。所以一动不如一静，我觉得在目前我们还没有必要提升存贷款基准利率。”盛松成称。

他提到，2017年中国的货币政策是比较成功的，目前没有必要去改变它。现在延续2017年稳健中性的货币政策是很有必要的。

**人民币汇率应该保持基本稳定**

至于汇率问题，盛松成认为，汇率的问题不是非常简单地由个别因素决定的，它首先决定于基本的经济面，同时短期汇率还会受到市场预期的影响，从而产生羊群效应，这些影响都会比较大的。

他认为，人民币汇率未来既不会大幅度地升值，也不会大幅度地贬值，而是较为平稳。当然小幅的升值、贬值、波动这是很正常的市场行为，未来会越来越多地由市场决定人民币汇率。

“比如说这一次人民币的升值，我觉得就是市场行为，而不是人民银行的干预。我不相信人民银行干预以后使汇率升值。我认为明年我们人民币大概会维持在6.6左右。”盛松成称。

他分析称，现在人民币大幅度升值和大幅度的贬值都不利，而是应该保持基本稳定。大幅度的升值表面上是好事，人民币更值钱了，实际上并不利，因为现在全球经济都在复苏，这个时候如果升值，就会失去这次全球经济复苏的红利。

比较大的贬值也不好，首先对国内经济信心的影响不好，人民币又贬值了，大家感觉都不好，还有大幅度贬值很可能会引起国与国之间的贸易摩擦。

**资管新规对大银行的冲击相对少一点**

在谈到资管新管出台的影响时，盛松成表示，此次资管新规出台后，受到影响最大的首先是银行，尤其是小银行，因为小银行的理财业务量最高的可以达到其业务总量的接近1/3。相对来说大银行受到的冲击少一点。

当然对其它金融机构，比如基金、券商资管、信托等，也有影响，因为资金来源中有相当部分是银行发行的理财。如果银行理财没有资金了，资管产品的资金来源也会受到影响。所以影响会是非常广泛的，正因为这样，新规征求意见稿设立了一个过渡期，目前是说一年半，当然大家在讨论能不能将一年半延长到两年，甚至有人说延长到三年，这只不过是延长，以后总要实行的。

他认为，从长远看，规范资管业务对改变整个金融的格局意义重大，中国目前通过银行的融资大概占了融资总额的近80%，而直接融资，主要是股票和债券融资，大概仅占20%左右，未来资管新规出台后，对改变当前这个格局都是有好处的，因为直接融资一定会做大，间接融资占比相对来说会下降。资管新规对保险的发展也是非常有利的。

“因为按照目前的模式和以前的模式，如果银行理财要和基金同样的去竞争，实际上银行是处于一个非常有利的垄断地位，通过发行理财产品获得资金后，再投资到基金、信托等产品中。资管新规实行后，将有利于直接融资发展。”盛松成称。（完） (发稿 沈燕; 审校 乔艳红)