中国金融：现金贷“一刀切”政策致行业震荡引发的危机或出人意料--金融时报

路透北京11月30日 - 中国央行旗下媒体金融时报周四称，因近期针对网络小贷和现金贷政策骤然收紧，出现借款人心照不宣集体赖账、劣质平台兴风作浪，银行也在加紧抽贷力度，由此引发的行业危机不容小觑； “一刀切”政策虽可立竿见影，但行业震荡引发的危机有时会出人意料。

该篇刊登在金融时报的文章指出，监管层需考虑现金贷市场现实， 在“所有金融业务都要纳入监管”、“所有金融活动都要获取准入”的同时，做到因地制宜，采取“新老划断”的办法，从政策出台之日起，存量给出退出和合规时间表，逐步化解风险，增量按照新政策精神实施。

“现金贷广受诟病的是‘高利贷’，...现在随着监管层施以‘重拳’， 借款人理直气壮了，‘集体赖账’‘集体违约’已心照不宣。”文章称。

文章进一步指出，尤其在网络小贷和现金贷领域共债现象非常普遍，一个借款人同时在十几家平台欠钱的情况并不少见。

根据国家互联网金融安全技术专家委员会监测的数据，截至11月19日，运营现金贷的平台有2,693家，用户近1,000万人，预计其中有200万元人民币现金贷借款人有多头借贷情况。

“虽然现金贷领域被资本视为暴利沃土，但那也是违约率可控情况下的结果。如果借款人都站在道德高地上做‘老赖’，对现金贷公司将是灭顶之灾，由此引发的行业危机、信用危机以及风险溢出不容小觑。”文章称。

同时，作为现金贷公司重要资金来源渠道的银行也在加紧抽贷力度。由于与网络小贷和现金贷公司合作时，银行有一条“强势条款”，即资金方可以随时抽回资金。若银行加速抽 回资金，被釜底抽薪的网络小贷和现金贷公司将雪上加霜，很容易被压垮，并出现“多米诺骨牌效应”。

而在资金方不断收紧资金，以及借款人逾期蔓延的行业现实面前，一些从事网络小贷和现金贷的中小平台也开始铤而走险。为了在关门前再捞一把，他们提高利率、快速冲量。而一旦监管政策明朗，这些小平台将会很快从线上销声匿迹，重新回到线下和地下。

“它们此前将现金贷行业搅得声名狼藉，现在可能又会从监管大网中溜之大吉，最后留给现金贷市场一地鸡毛。”文章称。

文章强调，资金方、借款人和现金贷平台共同构成了现金贷市场的三个重要主体，而当前支撑市场的三个支柱，都在行业震荡中危如累卵。

“针对行业危机，有关方面有必要尽早出台监管政策，明确平台门槛、人群定位、借贷周期、借款金额、资金流向、征信体系等，以消除行业预期的不确定性，不给劣质平台更多兴 风作浪、违规违法、累积风险的时间和机会。”文章称。

中国互联网金融协会上周称，近期通过互联网为个人提供小额现金贷款服务的机构快速增加，其中有的机构不具备放贷资质且存在暴力催收、收取高额利息费用等问题；相关机构应合规发展、审慎经营，不具备放贷资质的应立即停止非法放贷行为。

金融时报周二报导称，银监会正在加紧起草互联网小贷管理办法，拟明确小贷业务边界，叫停网络小贷全部增量业务，对小贷利率严格执行36%的上限，而现金贷资金来源将成为监管重点。（完） (发稿 马蓉；审校 杨淑祯)