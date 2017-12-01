中国金融：现金贷监管需从源头抓起，出台监管措施已刻不容缓--金融时报

路透北京12月1日 - 中国金融时报周五头版报导称，现金贷监管需从源头抓起，面对当前现金贷业务出现的乱象，出台现金贷监管措施加以整治已刻不容缓，早下手、早处置，可以及时遏制现金贷无序增长，避免风险积聚酿成更严重的后果。

报导称，普惠金融不等于没有规制的金融，更不等于乱办金融和不负责任的金融。加强现金贷监管的最终目标，是要净化行业生态，使良币驱逐劣币，推动其健康发展，让优质平台践行真正的普惠金融。

“现金贷平台高杠杆从金融机构获取资金来源，金融风险的交叉传染难以避免，有必要尽快出台措施整治现金贷业务。”报导称。

揭开现金贷高增长、低不良的表面面纱，背后的真实逻辑就是这么的触目惊心。再加上无证放贷、高杠杆融资、欺诈消费者、暴力催收....现金贷乱象告诉我们，倘若放任这些打着普惠金融旗号的平台继续野蛮生长，那么他们只会离普惠金融的初衷越走越远、离金融风险的爆发点越来越近。

借“现金贷”之名，行“高利贷”之实，高利率、高手续费、高逾期造成的后果便是，借款人借新还旧并最终陷入债务陷阱。有数据显示，56.5%的客户申请现金贷次数大于2次，其中，申请2到5次的客户比例最高，达36.7%。申请多次借款的客户中，在多家机构申请借款的人数占比达49.4%，甚至有的客户同时在上百家平台借款。为了快速做大业务，一些现金贷平台甚至采取欺诈手段，诱导客户过度借贷。

这不仅严重侵害了金融消费者的合法权益，与普惠金融的出发点背道而驰，而且高利率、多头借贷、过度授信必然导致潜在违约率不断攀升、信用风险迟早会水落石出。

当前从事现金贷业务的主体不仅仅局限于P2P平台，网络小贷公司、持牌放贷机构乃至非持牌机构等都在涉足这项业务。据保守估计，现金贷业务余额规模1万亿元，其中非持牌机构的业务规模约6,000亿元人民币。

目前，现金贷已经演变成一项跨机构、跨市场、跨领域的金融业务，其风险具有涉众性广、传染性强的特点，必须从源头上入手，抓好市场准入和资质管理。（完） (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)