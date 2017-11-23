中国金融：现金贷风险在向互联网小贷迁移，要打出监管治理“组合拳”--报载

路透北京11月23日 - 中国金融时报周四报导援引广州互联网金融协会会长方颂称，监管层敏锐地看到了现金贷风险在向互联网小贷迁移，出于防患于未然的考虑，防早防小，果断采取了措施进行监管。

人民日报周四报导也援引专家称，今后，金融监管部门要加强与公安、法院等单位合作，打出“组合拳”，以加强对小贷公司、网络小贷的管理和约束，加大对各类现金贷平台的清理、整顿和引导，继续实施互联网金融专项整治活动。

报导援引中国人大重阳金融研究院高级研究员董希淼认为，对于经营失序、管理混乱的现金贷平台，未能按照规定通过备案的，要采取措施坚决予以退出。而对于经营相对规范的现金贷平台，要采取“同一业务，同一监管”原则，实施功能监管和穿透式监管，引导其规范发展，提供价格合理、信息透明的借贷产品。

而金融时报报导称，行驶在高速路上忽然被调整叫停，业内人士认为，这与现金贷业务有很大关系。各地对于存量机构的摸底调研、风险排经陆续展开，不少省份的金融办召集网贷协会研究汇报材料，对现金贷情况进行摸底；现金贷合作机构的态度也开始发生转向。

虽然网络小贷在坏账控制、催收管理等方面尚未出现恶性风险事件，但可以看到一种趋势——现金贷平台和网贷平台都在迫切地想方设法去获取互联网小贷牌照，以此解决现金贷展业的合法性问题。越来越多的平台在这么做，这危及了互联网小贷行业的发展，因为现金贷的风险会迅速蔓延到互联网小贷领域，甚至不排除对互联网小贷造成系统性风险。

人民日报报导就指出，处于快速增长中的现金贷，其实存在着较大风险隐患。一方面现金贷借款门槛较低，加上平台夸大的宣传和诱导，低收入、低学历、金融知识匮乏的弱势群体或年轻群体容易盲目借贷，从而形成大量的次级贷款。

另一方面，现金贷利率畸高且不透明，在隐性突破法律红线的同时，加重借款人负担。同时，一些现金贷平台将野蛮催收作为其风险控制的重要手段，可能引发一系列不良后果。

近两年，网络小贷出现高速发展态势。网贷之家研究中心不完全统计，截至2017年7月底，全国共批准153家网络小贷牌照（含已获地方金融办批复未开业的公司），其中，今年前7个月的牌照发放数量已经接近去年全年。这些牌照主要分布在19个省市，有29家是早期成立的传统小贷将经营范围变更为网络小贷。

这一数量还在不断增长，今年，新成立的网络小贷公司数量已达52家（不含虽获地方金融办批复但未完成工商登记的公司），几乎与2016年全年的新增数量持平。

数据显示，目前，全国共有18家P2P网贷平台或助贷平台通过其运营主体公司或关联企业获得了21张网络小贷牌照，其中，来投的母公司瀚华金控获得了3张网络小贷牌照，分期平台趣店也获得了2张网络小贷牌照。（完） (发稿 李文科; 审校 曾祥进)