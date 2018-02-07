中国金融：理性评估投资风险，不得参与非法发售代币票券等--北京互金协会

路透北京2月7日 - 中国北京市互联网金融行业协会周二稍晚发布风险提示称，金融消费者应认清“虚拟货币”、ICO、“虚拟数字资产”交易、“现金贷”以及相关业务本质，理性评估投资风险，不得参与跨境非法集资、跨境洗钱、跨境金融诈骗、非法发行证券以及非法发售代币票券等犯罪行为。

刊登在北京互金协会网站的新闻稿并称，消费者还应增强金融风险防范意识，依法合理规避金融风险，保护自身合法权益。

同时，会员机构应主动抵制违法违规业务活动，不支持、不参与或组织任何涉及“虚拟货币”、ICO、现金贷等相关业务活动。

中国互联网金融协会此前称，随着世界各国政府都注意加强对“虚拟货币”领域的监管，有的境外交易平台可能会被所在国政府强制取缔，有的境外交易平台因存在明显的合规风险已被限制访问。在这种背景情况下，境内投资者转向境外平台参与交易将面临一定的风险。

中国金融时报周一称，针对境内外ICO和虚拟货币交易将采取一系列监管措施，包括取缔相关商业存在，取缔、处置境内外虚拟货币交易平台网站等。

去年9月央行等七部委联合发布“关于防范代币发行融资风险的公告”指出，自公告发布之日起，各类代币发行融资活动应当立即停止；各金融机构和非银行支付机构不得开展与代币发行融资交易相关的业务。

目前世界主要经济体均在加强对数字货币的监管。美国负责市场监管的高官周二在国会的一个听证会上将会对议员们表示，需增加对诸如比特币等数字货币的监管，而且可能需要一个全新的联邦监管架构。欧洲央行总裁德拉吉周一称，欧洲央行正在判断数字货币可能带来的金融稳定风险。（完）

参看详情，请点击北京互联网金融协会网站 here (发稿 马蓉；审校 乔艳红)