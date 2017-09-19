中国金融：理财资金成本上升及模式待探索令债转股落地率偏低--银行高层

路透北京9月19日 - 中国工商银行山西省分行行长陆钦周二称，当前银行推进债转股主要通过理财资金进行投放，但今年以来市场利率推高理财资金成本，以及银行仍在探索债转股模式，是当前债转股签约金额高但落地规模小的主要原因。

他在银监会新闻发布会上并指出，理财资金成本较高令债转股与降杠杆、降成本的宏观政策形成一定矛盾，企业和银行均持观望态度。

“企业可能也在观望，银行也希望看一看资金价格能不能有一个下行的时间窗口，再推进这方面的进展。”陆钦称。

他并进一步指出，另一方面，由于此次债转股的特征是市场化、法治化，根据相关文件要求，债转股应首先将企业的债权转让到实施机构，之后实施机构再把债券转为股权。但在实际操作过程中，由于一家企业有多家银行的债权，实施机构和多家银行谈债权的转让，效率会受到影响。

“转让的价格、转让的方式都存在很多影响，存在进度推进方面的问题。”他称。

根据山西省银监局新闻稿，其辖内已有七家银行与七家煤炭、钢铁企业达成市场化债转股意向共1,120亿元人民币,已落地资金158亿元，占比超过14%。山西银监局副局长王志刚表示，“这与全国平均水平差不多。”

陆钦指出，其所在分行今年6月通过资管计划对太钢实现资金投放40亿元，主要是对岚县矿业公司进行增资扩股；经测算，可令太钢集团资产负债率下降2.3个百分点。

“其他的债转股也在有序推进落地，争取在10月份完成投放。”他称。（完） (发稿 马蓉；审校 林高丽)