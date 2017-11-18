中国金融：百信银行正式开业，监管层称将适时扩大直销银行试点范围

路透北京11月18日 - 中国全国性股份制银行--中信银行和中国互联网企业--百度共同发起设立的百信银行周六正式开业。银监会副主席曹宇在其业务发布会上称，将及时总结直销银行试点经验，定期评估试点效果，适时扩大试点范围，探索不同形式的直销银行子公司经营模式。

曹宇并指出，百信银行是作为试点成立的第一家独立法人直销银行，将按照商业银行统一的监管标准，对百信银行实施持续监管。

“银行业具有内在脆弱性和风险外部性，需要持牌经营并接受严格监管，无论通过物理网点还是互联网渠道开展业务，都应该遵守银行监管法规和风险管理要求。”他称。

他并指出，百信银行应坚守合规审慎经营理念，把握好金融与技术、创新与风险，效率与安全，短期与长期的关系；监管层也将根据直销银行特点，在信息科技风险、流动性风险、声誉风险和金融消费者保护等，对百信银行重点加强监管指导。

他强调，百信银行应充分发挥互联网的技术和渠道优势、坚持小额分散特点，积极稳妥开展金融创新，重点服务个人和小微企业客户。

同时，要做好金融消费者权益保护，在探索运用技术手段提高效率和客户体验的同时，更加关注在线销售行为的规范性，加强投资者适当性管理，充分进行信息披露和风险揭示，防止误导销售，维护消费者合法权益。

“直销银行的发展只有坚持有利于提升服务实体经济效率，有利于降低金融风险，有利于保护金融消费者合法权益的保护，才能越走越稳，越走越远。”曹宇称。

他表示，银监会积极支持商业银行在依法合规、风险可控的情况下，稳步开展直销银行子公司试点。

中信银行今年初发布公告称，其与百度合资筹建的百信银行已获得银监会批复筹建；中信银行和福建百度博瑞网络科技有限公司作为发起人，分别认购百信银行14亿股和6亿股普通股股份，入股比例分别为70%、30%。

**开业后做什么？**

百信银行行长李如东在发布会上表示，当前银行数字化进程已经进入智能化阶段，传统技术已经不能充分满足老百姓对便捷、安全、多元的金融服务需求，百信银行将聚焦智能与普惠，用人工智能驱动金融服务，降低金融服务门槛。

“百信银行是一家建立在云上的银行，基础设施全部云化，通过快速迭代创新，敏捷响应市场和用户需求，”他称，“人工智能和大数据技术在百信银行已经得到广泛运用，我们正在构建智能账户、智能风控、智能服务等核心能力。”

他特别提到，在风控方面，将借助百度的大数据和人工智能等技术，逐步建立反欺诈、智能决策、智能定价等平台；而随着移动支付从卡机支付向帐机支付的演进，其将打造智能账户，以账户为核心，聚合金融服务。

“我们还将不断升级智能服务体系，通过深度学习、生物识别等AI技术，深入用户洞察和身份识别，在不同场景下及时捕获用户诉求和情感，准确匹配投融资需求，打造智能化的人机交互体验。”他称。

在产品线方面，百信银行针对客户群是传统银行服务薄弱及未触达的客户，将在消费金融、小微企业融资和财富管理领域推出相关产品。

如消费金融方面，将陆续推出小额高频、纯信用全线上的产品，并实现秒批秒贷；在小微企业融资领域推出“百兴贷”，并依托交易场景创新风控模式；财富管理方面，推出智能理财产品，提供智能化、场景化、较高收益的产品。（完） (发稿 马蓉；审校 林高丽)