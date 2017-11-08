中国金融：监管面临多重挑战，需建立更流畅协调机制等应对--金融时报

路透北京11月8日 - 中国金融时报周三刊发评论文章称，当前金融监管面临的挑战很多，既有金融机构混业经营与分业监管这种发展中的矛盾，也有互联网等新技术引入后金融产品复杂性激增所带来的信息不透明问题；多重因素共同作用一定程度上降低了监管效率，甚至可能引发监管套利和市场混乱。

文章指出，今年以来各个金融监管部门均加大力度整治乱象，未来还应当通过建立更加流畅的沟通协调机制，完善监管部门间的重要基础数据沟通与交流，并与时俱进调整监管规则，适应行业发展与金融产品创新带来的新变化。

文章强调，守住不发生系统性金融风险的底线，在深化金融体制改革、更好支持实体经济的同时，也要求实体经济不断强化自身发展，优化结构，转型升级。

“当前，实体经济存在要素价格扭曲，僵尸企业利润低、风险大等问题，这也是资金‘脱实向虚’的一部分原因，”文章称，因此，要推动国有企业改革与大型银行改革同步进行，从借贷两侧共同强化预算约束。

中国十九大报告称，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。报告要求，健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控架构，深化利率和汇率市场化改革，健全金融监管体系，守住不发生系统性金融风险的底线。

中国央行行长周小川近日撰文指出，中国当前面临的金融风险主要包括宏观层面的金融高杠杆率和流动性风险，微观层面的金融机构信用风险，以及跨市场跨业态跨区域的影子银行和违法犯罪风险等。而这些金融风险隐患是实体经济结构性失衡和逆周期调控能力、金融企业治理和金融业对外开放程度不足以及监管体制机制缺陷的镜像反映。（完） (发稿 马蓉；审校 杨淑祯)