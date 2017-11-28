中国金融：监管靴子开始落地，警惕现金贷公司倒闭的风险溢出效应--金融时报

路透北京11月28日 - 中国金融时报周二报导称，监管靴子开始落地，现金贷行业凛冬将至，要警惕现金贷公司倒闭的风险溢出效应。而银监会正在加紧起草互联网小贷管理办法，拟明确小贷业务边界，叫停网络小贷全部增量业务，对小贷利率严格执行36%的上限，而现金贷资金来源将成为监管重点。

报导称，当前，防范金融风险是金融工作中的重点任务之一，而现金贷业务结构封装复杂，业务耦合程度高，阻断和隔离风险的时效性要求高、难度大，不排除发展为金融系统性风险和区域性金融风险的可能。

“硬币总有两面。当我们为监管部门强力整治现金贷领域乱象而欢呼叫好时，也需要警惕未来现金贷公司倒闭的风险溢出效应。”报导称。面对涉及面广、体量巨大的现金贷市场，如何在清理整顿过程中做到平稳过渡、稳步退出，防止风险溢出效应发生，确实考验监管层的智慧。

以趣店为例，趣店借出去的钱90%是“别人”的钱，其中，48.1%的放款资金来自银行、消费金融公司、信托公司等机构。有的现金贷公司大部分资金都来自银行或其他非银行金融机构等影子银行。一旦现金贷公司出现“倒闭潮”，那么流入其中的银行信贷资金将会受到威胁，金融稳定将受到影响。 特别是，过去现金贷公司通常会将小额债权做成资产包，在交易平台出售，或以其他方式证券化。现在，政策对此不再允许，这将卡住现金贷公司的资产证券化渠道，切断其重要的资金“大动脉”，相当一部分现金贷公司融资能力将大受影响。由于能发售现金贷打包债权、通过资产证券化融资的现金贷公司都是业内的佼佼者，如果大的现金贷公司倒闭，风险溢出效应将会更大。

新措施或将会对利率上限、催收、资金来源、牌照资质等方面给出明确的监管措施,尤其在资质管理方面，如果要求从事现金贷业务的公司都必须拥有互联网小贷牌照的话，那么，目前运营的2693家现金贷平台，将有99%要关闭，最终能存活的现金贷公司可能寥寥无几。

受监管政策重拳出击影响，一方面，网络小贷公司牌照价格飙升。去年一张网络小贷牌照不过200万元人民币左右，今年4月涨到了2,000万元，目前涨到了6,000万元至1亿元。

目前，中国拥有消费金融牌照的公司仅22家，其中大部分是银行参与并牵头成立的。通常，持有消费金融牌照的银行作为资金提供方，现金贷平台扮演渠道方——银行向旗下的消费金融公司提供资金，用以转借给现金贷公司，并提供风控服务，现金贷平台则负责产品的技术端和运营服务。

现金贷规模已相当庞大。有统计数据表明，自2014年至2015年起步以来，现金贷业务发展迅速。短短3年，行业市场规模已达6,000亿至1万亿元。截至2017年9月，国内现金贷用户规模达1,257万，同比增长250%；现金贷应用安装量达6,000万次。(完) (发稿 李文科; 审校 曾祥进)