中国金融：积极稳健推金融开放，推动资本项开放设跨境资本管理机制--报告

路透北京9月25日 - 中国金融四十人论坛（CF40）2017径山报告指出，积极、稳健地推进中国金融开放，在积极推动资本项目开放的同时，也应考虑设立适度的、临时性的跨境资本流动管理机制，支持金融稳定与货币政策的独立性。

事实上，推进开放已是共识，目前的主要分歧在于金融开放的节奏和顺序。CF40周末在浙江发布报告指出，金融开放政策应重视效率与稳定之间的平衡，在制定新的金融开放政策时，政府应认真考虑与当前经济现实相适应的理念与策略，

包括：作为一个大国经济，中国的金融开放决策需要认真考虑对国际经济的溢出效应等汇率对实体经济的影响既可以通过贸易渠道产生，也可以通过金融渠道产生，而金融渠道正在变得越来越重要。

在发布会上，《径山报告》牵头人——CF40学术委员会主席、北京大学国家发展研究院副院长黄益平代表课题组发布报告。他说，“从目前看，中国金融开放的程度滞后于实体经济，也落后于其它新兴市场国家。因此，从保持经济增长、防控金融风险和参与国际金融治理的角度出发，中国金融业应该进一步开放，以开放促改革、以改革助开放。”

径山报告还提出政策建议，包括国务院金融稳定发展委员会应统筹金融改革开放政策；积极增加汇率的灵活性，更多地让市场因素决定汇率水平；在宏观和微观两个层面建立跨境资本流动的管理框架，并稳健地加快人民币国际化的进程。

政策建议还包括，落实准入前国民待遇并放松外资机构的持股比例，真正推动金融机构的对外开放；利用国内产业结构转型升级和“一带一路”倡议的契机，积极构建对外投融资框架；完善与开放金融体系相匹配的宏观审慎监管框架，有效预防并化解金融风险。

针对中国金融的渐进式开放，径山报告分析认为，近四十年金融开放政策成绩很大、问题也不少。

报告提出，汇率政策改革一直在朝着双向波动和市场决定的方向努力，但始终没有呈现出足够的灵活性；资本项目开放和人民币国际化取得了很大的进展，但在最近两年出现了一些反复；金融机构的对外开放实际进展相对有限；金融市场的对外开放受制于境内外市场规则、制度方面的差异以及我国“通道式”的开放模式；对外投融资合作才刚刚才开始，金融机构走出去滞后于企业走出去，跨境金融服务的能力还比较弱。（完） (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)