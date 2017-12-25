中国金融：稳妥有序推金融市场双向开放，完善跨境资金的监测预警--外管局

路透北京12月25日 - 中国外管局副局长陆磊称，稳妥有序地推动金融市场双向开放，积极支持国内有能力、有条件的企业开展真实、合规的对外投资，完善跨境资金流动的监测预警，高度关注新业态的跨境资金流动情况，严厉打击地下钱庄等违法违规行为，维护外汇市场健康稳定，守住不发生系统性金融风险的底线。

国家外汇管理局网站周一援引其赴江苏就“外汇管理服务全面开放新格局”进行专题调研时称，中国将进一步提升贸易和投资自由化便利化水平，优化外商来华直接投资外汇管理服务，为企业创造更加开放、公平、便利的营商环境，并加强与市场主体的沟通交流，帮助市场主体更好地理解、把握外汇管理政策。

陆磊副局长强调，外汇管理部门要完善外汇管理体系，强化监管能力建设。积极借鉴国际经验，构建跨境资本流动的宏观审慎管理和微观市场监管体系，深入探索有效的事中事后管理手段。

2017年7月召开的全国金融工作会议，强调要紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，促进经济和金融良性循环、健康发展。

决策中国2018年主要经济任务的中央经济工作会议上周落下帷幕，进一步推进供给侧结构型改革，致力中国经济的提质增效是明年经济工作的主要任务，而防范化解重大风险攻坚战排在今后三年重点工作的首位，其中防控金融风险仍是重中之重，并保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。（完）

更多细节，请点选外管局网站(www.safe.gov.cn) (发稿 李文科; 审校 乔艳红)