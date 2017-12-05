中国金融：第三季非现金支付金额923.8万亿元，同比增长2.26%--央行

路透北京12月5日 - 中国央行周二称，第三季度，全国共办理非现金支付业务2,434.95亿笔，金额923.80万亿元人民币，同比分别增长32.55%和2.26%，显示全国支付体系运行平稳，社会资金交易规模不断扩大，支付业务量保持稳步增长。

央行网站公布第三季度支付体系运行总体情况显示，人民币跨境支付系统运行平稳。第三季度，人民币跨境支付系统处理业务36.2万笔，金额3.99万亿元。

在非现金支付工具中，票据业务保持下降趋势;电子商业汇票系统业务增长较快；银行卡发卡量和交易量均增长；银行卡信贷规模持续扩大。

央行数据显示，第三季度末，银行卡授信总额为11.91万亿元，环比增长9.85%；信用卡逾期半年未偿信贷总额662.71亿元，环比增长1.85%，占信用卡应偿信贷余额的1.36%，占比较上季度末下降0.11个百分点。

移动支付业务增长较快。第三季度，银行业金融机构共处理电子支付业务381.35亿笔，金额523.47万亿元。其中，网上支付金额439.89万亿元，同比增长1.37%；移动支付金额同比增长39.42%，而电话支付金额则下降逾六成。

第三季度，非银行支付机构处理网络支付业务10,778.33亿笔，金额38.98万亿元，同比分别增长76.78%和47.99%。

报告称，网联平台试运行平稳。截至第三季度末，共有15家全国性商业银行和9家支付机构接入网联平台，支付机构发起的涉及银行账户的网络支付业务有序从直连通道切换至网联平台。（完）

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