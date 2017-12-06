中国金融：网络小贷监管收紧，需警惕线下高利贷卷土重来--人民日报

路透北京12月6日 - 人民日报周三刊发经济时评文章指出，继针对P2P网贷平台的监管趋严后，中国对网络小贷的监管也正在收紧，但也要小心一部分急迫的贷款需求可能会转向线下高利贷；如果在防范金融风险的同时，能兼顾民间融资需求的满足，将是更高的管理智慧。

该文称，网络小贷行业乱象的存在已不是一天两天，强化监管之下，无论是不良平台的退出，还是有意继续发展的平台启动整改，为的都是行业的进一步规范发展。但对于那些等着用钱的个人或企业来说，这种突如其来的监管态势，很可能将他们引到另外一条道路上，那就是线下高利贷。

“如今，我们必须小心由于网络小贷监管加强导致线下高利贷卷土重来。”时评称。

文章指出，网络小贷出现的初衷，就是为了解决民间融资需求，它在缓解部分群体贷款难、推动创业创新方面，起到了一定的积极作用。也正因为网络小贷的迅猛发展，使得民间融资需求得到了适度缓解，曾经影响甚广的线下高利贷，要么销声匿迹，要么变身为线上操作，一定程度上得到了遏制。 风险不容忽视，对于线下高利贷的潜在风险，在强化宣传、提高公众警惕性的同时，也要加强监管力度。需求不能抑制，对于群众的融资愿望，应该迅速规范行业乱象，让网络小贷平台尽快回归正轨。同时，还要扩大正规融资渠道，为公众提供更多的选择。

本月稍早，监管部门推出关于规范整顿“现金贷”业务的通知，对从业资格、综合费率等核心问题进行了明确。

中国央行副行长潘功胜近日称，现金贷业务中普遍存在过度借贷、暴力催收、超高费率、侵犯个人隐私等问题，造成较大的金融风险和社会风险隐患；普惠金融也是金融，必须实施准入管理。（完） (发稿 李文科; 审校 张喜良)