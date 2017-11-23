中国金融：要重拳整治普惠金融乱象，实现多层次机构供给体系--银监会官员

路透北京11月23日 - 中国银监会普惠金融部主任李均锋称，当前一些互联网金融企业打着普惠金融旗号，实际却抬高融资成本，干着与普惠金融不相干业务的金融乱象，有必要重拳整治。应继续深化普惠金融体制机制改革，大力发展数字普惠金融，实现广覆盖、多层次的机构供给体系。

人民日报周四刊登其署名文章称，中国特色普惠金融体系的工作重点，是引导金融资源向重点领域和薄弱环节倾斜，有效缓解小微企业、“三农”、贫困人群等融资难融资贵问题。要既有功能齐备、具有“系统重要性”的大机构，又有“接地气”的小机构，通过分层供给满足差异化的金融需求。

“既有传统的银行、保险、证券机构，又有新技术驱动和经济社会发展催生的互联网金融、合作金融等新业态。”文章称，大型银行应完善普惠金融事业部等专营机制建设，健全评价机制，确保事业部发挥实效；中小型银行应下沉服务重心，向基层、县域、社区、村镇延伸服务触角，打造专业化的服务优势。

文章并称，应通过大力发展数字普惠金融的手段，进一步发挥金融科技创新驱动作用，注重运用移动互联网、大数据、云计算等数字化技术手段，降低服务成本，提升服务质效。 同时加强基础设施和信用环境建设，银行业应厘清普惠金融业务边界，整合小微企业、“三农”、扶贫、助学等普惠金融薄弱环节贷款数据，建立完善重点领域普惠金融贷款指标体系；完善各类抵质押登记、评估、流转等配套措施，着力改善金融领域信息不对称、信用缺失等问题。

中国总理李克强近日表示，要切实增强金融服务实体经济能力，将小微企业金融服务放在更加重要的位置上，要进一步深化金融体制改革，健全多层次市场体系，尤其是普惠金融体系。要加快建立稳定紧密良性互动的银企关系，更好的发挥市场在小微金融资源配置中的决定性作用。（完） (发稿 许菁；审校 李文科)