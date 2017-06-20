中国金融：证监局要求所辖机构自查涉地方政府融资平台资管项目--报载

路透上海6月20日 - 据21世纪经济报道周二报导，中国针对地方融资平台的摸底，正在被监管层进一步细化。自多家公募基金子公司人士处获悉，日前多地证监局向所辖区域机构下发通知，要求证券期货经营机构对旗下为地方政府融资平台“输血”的资管项目进行自查。

报导称，上述自查要求，亦与今年财政部、发改委、证监会等六部委联合下发的《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》有关。

一位基金子公司负责人表示，此次自查范围主要针对券商、基金子公司等持牌机构，并将重点自查资管产品为地方政府提供融资情况，或地方部门及融资平台提供担保及类担保情况。

一位业内人士则指出，在监管层的施压和引导下，当前绝大部分的资管机构都已经逐渐放弃并远离了融资平台类项目，但是不排除部分机构仍然有超过一年期的存续项目尚待清盘。

报导并称，此次情况摸底主要包括融资主体、项目规模、募集资金、地方政府提供担保形式等多重要素。在部分参与自查人士看来，了解和掌握平台类资管项目是否存在地方政府、相关部门的违规担保，仍然是此次自查的主要目的。

报导指出，当下部分私募机构仍然是输血地方融资平台的重要通道，不过目前尚未了解到有私募机构收到上述自查通知的情况；而另一方面，也有受访的业内人士指出，当前重点参与融资平台业务的融资租赁公司，也有待于监管层的进一步“补漏”。（完） (发稿 林琦；审校 张喜良)