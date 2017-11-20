中国金融：资管新规的破与立或强化大型银行在资管行业的优势--金融时报

路透北京11月20日 - 中国金融时报周一援引多位专家表示，从长期来看，随着银行资管业务逐步回归“代客理财”本源，各家银行在资管领域的分化料将进一步扩大，此前主要依靠通道业务“存活”的银行或面临挑战，而资管能力较强的银行则将强者愈强。

中国央行、银监会等五部委周五联合发布规范金融机构资产管理业务指导意见的征求意见稿，明确界定了资管产品分为公募和私募，并对非标资产投资、资金池、第三方托管等作出规定，并明确将对同类资管产品按照统一的标准实施功能监管，过渡期自《指导意见》发布实施后至2019年6月30日。

报导援引专家称，目前，理财业务的具体细则尚未出台，预计其将会采取分类监管的方式，即不同的银行具有不同的业务资质，资管能力强的银行可能会获得牌照，能力差的银行可能拿不到业务牌照或能够参与的业务范围很窄。如此大型银行在资管行业的优势地位将被进一步强化，那些从前主要依靠通道业务存活的小银行或将被淘汰。

规范金融机构资产管理业务的指导意见的主要内容可归结为“破”与“立”二字。“破”是指打破刚性兑付、消除多层嵌套和通道；而“立”则指资管业务最终仍应落脚于服务实体经济。报导援引业内人士认为，指导意见的最大看点在于推动资管产品向净值管理转型，并明确要求打破刚性兑付、消除多层嵌套和通道业务。 值得关注的是，《指导意见》首次明确了刚性兑付的认定范围，即“发行时承诺保本保收益、滚动发行实现保本保收益、自筹资金或委托其他金融机构代付以保本保收益”均被认定为刚性兑付。此外，还有人民银行和金融监管部门共同认定的刚性兑付情形。专家表示，这些情形基本囊括了目前金融机构实施刚性兑付的主要手段。 对于多层嵌套以及通道业务，本次《指导意见》基于防控风险的宗旨，直接提出要求“消除”多层嵌套和通道业务。尤为值得关注的是，在风险隔离的要求下，银行资管子公司未来可能成为获批的方向。《指导意见》要求，在过渡期后，具有证券投资基金托管业务资质的商业银行应当设立具有独立法人地位的子公司开展资产管理业务。

“这一规定的目的是为了实现风险隔离，未来银行资管子公司可能成为获批的方向，但金融监管部门可能还会另出规定对成立资管子公司的银行资质或评级进行要求。”国家金融与发展实验室银行中心研究员栾稀表示。 报导称，银行资管格局或将进一步分化。社科院金融研究所银行研究室主任曾刚表示，考虑到转型调整需要一定时间，短期来看，银行资管产品的发行规模和增速可能会出现一定的收缩，甚至有可能出现额度上的净减少；但从中长期来看，随着国民财富存量的持续提高，对多元化投资渠道的巨大需求将会为资产管理行业提供极为广阔的发展空间。 曾刚预计，从此次资管新规的设计上看，不论是净值化管理、集中度的安排，还是风险提示、信息披露，未来整个资管行业对投资管理人能力的要求会进一步提高，行业分化会进一步加剧。

在市场热议近一年后，中国大资管行业新规终落地。中国央行、银监会等五部委周五联合发布金融机构资管指导意见征求意见稿，与此前网传版本相比，其规定更为严格且操作性强，但考虑到后续要对各类资管产品的标准进行统一，实际落地难度可能也较大。（完） (发稿 李文科; 审校 曾祥进)