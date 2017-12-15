中国金融：资管行业改革将稳妥推进，新规会综合考量市场担忧问题--新华

路透北京12月15日 - 新华社周五刊发评论称，金融监管部门推出资管业务新规的根本目的就是为了防风险，更不会允许发生处置风险的风险。市场担心的方方面面的问题，处于征求意见阶段的资管新规会结合实际进行综合考量，“稳妥推进”将是此次资管行业改革的正确方式。

文章称，对于发展多年规模庞大、各种问题交织复杂的资管行业来说，制定统一的“游戏规则”并不容易，一次做到面面俱到也很难。要让这项改革稳妥推进，取得预期效果，还有许多需要完善的地方。

“面对各方意见建议，监管部门既要保持定力，坚定改革方向，也要妥善安排，确保转型过程中市场平稳，同时要着眼长远，做好制度建设，夯实行业发展根基。如此，关于资管业务规则的这一场大讨论才有意义。”文章称。

文章指出，在禁止资金池和非标期限错配的情况下，一年半的过渡期，对银行来说资金缺口有多大，是否会有流动性风险，需要进行充分调研和科学评估，摸清底数后审慎设置。如果真如一些机构所反映，将出现大量未到期理财资产无产品可续接的情况，流动性压力较大的话，适当延长过渡期是应该考虑的。

同时，新规对非标采取了相对“容忍”的态度，前提是打破刚兑、进行流动性管理等。而对存量非标如何处置、非标如何估值等核心问题文件并没有触及。但需要明确的是，不能因为要处置非标又滋生出一些似是而非的东西。

此外，新规对资管产品的投资端做了种种限制，但堵邪门的同时也要开正道。在当前利率上行、债市发展不太好的大环境下，从非标撤回的资金要流向哪里，是否有足够的市场去承接？加强了持牌机构的监管，是否会造成资金向监管相对薄弱的互联网金融等领域流动，产生新的风险？此类问题需要通盘考虑，并推出相应的配套措施和改革举措，而不能仅仅停留在解决短期表象问题。

中国央行、银监会等五部委周五联合发布规范金融机构资产管理业务指导意见的征求意见稿，明确界定了资管产品分为公募和私募，并对非标资产投资、资金池、第三方托管等作出规定，并明确将对同类资管产品按照统一的标准实施功能监管，过渡期自《指导意见》发布实施后至2019年6月30日。

参与人士援引10家股份行近期研讨后达成的一致意见指出，资管业务指导意见有利于统一各类资管产品的监管标准，消除监管套利，防范业务风险；但部分条款实施后，对金融市场的影响力较大，可能引发系统性金融风险，建议适当延长过渡期，并逐步有序打破刚性兑付。

权威人士此前引述七家国有行近期研讨后达成一致的反馈意见指出，为防范金融风险，维护市场稳定，确保银行资产管理业务平稳转型，建议将过渡期延长至2020年12月31日。（完） (发稿 孙琦子; 审校 乔艳红)