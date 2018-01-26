中国金融：辖内银行去年末不良余额同比降30%，不良率降至0.37%--北京银监局

路透北京1月26日 - 中国北京市银监局周五称，2017年辖内银行业加大不良信贷资产处置力度，截至年末不良贷款余额同比下降30%，不良贷款率创2007年以来同期最低值。

北京银监局提供的新闻稿并称，在落实房地产市场调控政策方面，2017年个人住房贷款增量占同期各项贷款增量的比重同比下降23%；4-12月，按照“317新政”执行的个人住房贷款中，超八成用于支持无房群体购房需求。

数据显示，截至2017年末，北京辖内银行业不良贷款余额降至317.4亿元人民币，同比减少136.2亿元；不良贷款率0.37%，同比下降0.22个百分点。

同时，2017年个人住房贷款一至四季度月均新发放金额分别为268.5亿元、204.2亿元、147.9亿元和87.3亿元，呈现明显下降趋势。

此外，在宏观调控政策与强监管政策叠加影响下，北京辖内银行业推动金融去杠杆、回归主业的成效突出显现。

一方面，资产负债增速明显放缓。截至2017年末，辖内银行业资产总额22.2万亿元，同比增长2.8%，增速同比下降7个百分点。负债总额21.2万亿元，同比增长2.2%，增速同比下降7.3个百分点。资产负债增速和增量均系2008年来最低值。

另一方面，同业业务全面收缩。同业资产余额同比下降3.1%，增速同比下降6.4个百分点；同业负债余额同比下降15.6%，增速同比下降7.3个百分点。（完） (发稿 马蓉；审校 乔艳红)