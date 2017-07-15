中国金融：适度优化金融科技监管成本，行业可承担部分成本--央行专家

路透上海7月15日 - 中国人民银行金融研究所所长孙国峰周六表示，随着中国金融科技的快速发展，监管当局的监管成本亦是快速上升；未来监管成本应适度优化，金融科技行业有必要承担一些成本。

他在上海出席朗迪金融科技峰会时称，要建立金融科技新生态，除了监管成本要适度优化外，监管当局还要制定完整的技术标准，有效规范市场准入和退出，为金融科技行业创造一个公平竞争的市场。中国应当尽快制定金融科技的技术标准，并向全球推广。

“金融监管有外部性，外部性就是监管成本的上升，...全体纳税人是不是要为此全部买单，金融科技整个行业是不是也有必要承担一部分监管当局发展RegTech（监管科技）的成本？”他说。

孙国峰指出，当前对于金融科技行业的监管成本不断地上升，过去主要体现在人力上，现在则体现在资金上，所需投入呈几何级数上升。

他建议，金融科技企业为业务创新而建设新系统时，可以考虑为监管当局建设监管系统，目前有些金融科技企业已进行了一些尝试。当然，监管系统的标准应由监管当局来制定。为防范道德风险，监管当局也可以聘请独立的第三方机构进行评估。

他还指出，监管当局也可以由第三方机构搭建监管系统，相关的这部分成本由金融科技企业承担。

金融科技概念最早起源于美国。随着近年来中国在互联网业的迅速发展，互联网金融更是超常规发展，大数据、云计算、机器学习、区块链等技术在金融业逐步被使用和融合。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)