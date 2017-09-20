中国金融：遏制炒币之风是对互联网金融秩序的维护--新华时评

路透北京9月20日 - 在监管部门果断出手防范虚拟货币交易风险后，投机者疯狂而高涨的“炒币”热情顷刻遇冷。新华社周三刊发时评称，监管层对虚拟货币交易风险频频预警，对于非法融资更是果断叫停，是对互联网金融秩序的维护，也是对投资者利益的保护。

文章称，一些另类投资仍游走在法律的边缘，监管部门要积极掌握动向，对投资者们进行充分的监管提示和风险预警。投资者也应保持警醒。在暴利面前要保持足够的理性，对投资的标的和风险要有充分的认识；要储备足够的知识，对行业前景进行清醒判断；要根据自身的风险承受能力，在可承受范围之内进行投资。

近年来，比特币价格迅速攀升，莱特币、以太币等其他虚拟货币也跟风轮涨，引诱大批群众入场。中国比特币持有量最低时仅占全球总量的7%，但成交量却是国外的数倍，最高时占全球八成以上，“炒股炒房不如炒币”的论调甚嚣尘上。

“一幕幕‘暴富勾魂曲’的背后，是人们寻求财富增长的愿望和对高风险的忽视。比特币作为一种虚拟的数字货币，有其先天不足：支付的场景很少，没有国家信用支撑，不具有与货币等同的法律地位，给投资人利益带来极大风险。”文章称。

“炒币”对实体经济鲜有益处，平台技术风险却颇高。国际上已发生多起交易平台遭黑客入侵盗窃事件，投资者须自行承担投资风险；部分平台更是怂恿投资者参与高杠杆的期货交易，自己坐庄暗中操纵市场进行虚假交易，令投资人的资产权益蒙受损失。

文章指出，“炒”还是不够快，无法满足一些人“一夜暴富”的欲望，有人便动了歪脑筋。大量以“虚拟货币”为幌子，干着实为传销、非法集资等勾当，仿冒企业IPO上市融资的代币发行融资ICO也开展得如火如荼。借用“虚拟货币”的概念，各类非法金融活动不费吹灰之力便骗来了大批投机者的血汗钱。

比特币中国此前发布公告称，比特币中国将于9月30日停止所有交易业务，并停止新用户注册。

北京市互联网金融风险专项整治领导小组办公室日前要求，各交易场所应于9月20日18点前制定详细的无风险清理清退工作方案，并报其备案。(完） (发稿 许菁；审校 沈燕/林高丽)