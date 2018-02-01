中国金融：银登中心停止挂牌募集型委托贷款，委贷规模料大缩水--报载

路透上海2月1日 - 中国证券报周四报导，银行业信贷资产登记流转中心目前已停止接受资金来源为募集型资金的委托贷款挂牌转让。业内人士认为，由于存量委托贷款中相当一部分资金来源为募集型资金，商业银行委托贷款管理规定发布和银登中心此举后，预计委托贷款将大规模缩水。

报导引述业内人士表示，《管理规定》剑指特定领域高负债高杠杆，银登中心的举措乃呼应《管理规定》对委托贷款的限制。

业内人士称，银登中心挂牌转让的资产很多时候可享受“标准化资产”待遇，部分银行在银登中心登记并转让的资产并未纳入非标资产规模统计。不少委托贷款在银登中心挂牌之前已找好交易对手方，寄望于挂牌转标的意向明显。

本月稍早，银监会下发商业银行委托贷款管理办法要求，银行不得接受受托管理的他人资金、银行的授信资金、具有特定用途的各类专项基金等发放委托贷款。基金业协会也叫停了新增集合资管计划投向委托贷款资产或信贷资产。

为落实盘活货币信贷存量，支持实体经济转型升级要求，规范信贷资产流转，银行业信贷资产登记流转中心于2014年8月成立。经营范围为：信贷资产及银行业其他金融资产的登记、托管、流转、结算服务，代理本息兑付服务，交易管理和市场监测服务等。(完) (发稿 李宏薇 审校 曾祥进)