中国金融：银监会依国务院指示严查消费信贷流入房地产市场--金融时报

路透北京10月13日 - 中国央行主管的金融时报周五报导称，根据国务院“严格管控各类资金违规进入房地产市场”的指示精神，银监会已就加强消费信贷监管专门作出批示和部署，各派出机构迅速行动，将消费信贷流入房地产市场情况作为监管检查重点，加大违规行为问责力度。

报导并援引银监会相关部分负责人称，目前主要采取的监管方法有三种，包括开展风险排查、加强规范管理以及加大监管问责力度。

文章称，目前北京、广东、上海、广西、贵州等银监局正部署开展消费信贷资金流向排查。其中，北京银监局要求重点关注“房抵贷”、借款人或其配偶短期内办理多笔业务、贷款发放后资金迅速回流、收入证明金额明显高于平均水平等风险特征的贷款业务。

广西银监局要求逐笔报告信用贷款超过50万元人民币、抵押贷款超过100万元、信用卡分期付款超过30万元的资金用途情况。

在加强规范管理方面，福建、深圳、广西、 江苏、内蒙古等省（区、市）出台多项监管政策，重申监管要求；广东银监局明确要求原则上不发金额超过100万元或期限超过10年的个人综合消费贷款；福建个别银行已将消费贷产品的自助提款额度由30万元降为20万元。

在监管问责方面，江苏、上海、福建、重庆等银监局针对消费贷款用于个人购房首付的行为进行行政处罚，督促整改落实，部分银行也对违规挪用资金做了收回处理。

中国银监会审慎规制局局长肖远企此前在新闻发布会上称，严厉打击“首付贷”，严 查挪用消费贷款资金，防范房地产泡沫风险。（完） (发稿 马蓉；审校 曾祥进)